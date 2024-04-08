Залежність від Китаю загрожує спроможності Європи збільшити виробництво снарядів, - FT
Європейські оборонні компанії сильно залежать від постачання бавовни з Китаю, яка використовується у виробництві артилерійських снарядів та іншого озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Як нагадує видання, попит на виробництво боєприпасів сильно зріс на тлі війни Росії проти України. Снаряди є однією з основних потреб ЗСУ. Оборонним компаніям Європи складно нарощувати виробництво снарядів, оскільки вони стикаються з проблемами у постачанні необхідної сировини - бавовни.
Голова правління німецької компанії Rheinmetall Армін Паппергер розповів, що Європа залежить від китайських бавовняних волокон на "понад 70 відсотків" .
"Існує ризик (що Китай може затримати постачання бавовни з геополітичних причин - ред.). Саме тому ми закуповуємо якнайбільше, щоб поповнити наші запаси", - додав він.
Ще один співрозмовник FT, який працює у сфері оборонного виробництва, зазначив, що існує величезний дефіцит бавовни, що спричиняє труднощі у сфері ОПК.
За даними Центру міжнародної торгівлі, на частку Китаю припадає майже половина бавовни, яку продають у всьому світі. Найбільшими імпортерами цієї сировини є Німеччина, Швеція та Бельгія.
"(Залежність від Китаю - ред.) може являти собою підвищений ризик у майбутньому, коли ми і промисловість нарощуватимемо потужності та виробництво в Європі", підкресливши при цьому, що наразі проблем з поставками немає", - розповіли FT у шведській оборонній компанії Saab.
У свою чергу британська компанія BAE Systems, яка виробляє боєприпаси для збройних сил Великої Британії, заявила, що, незважаючи на достатні запаси сировини для виробництва боєприпасів, вона "знає про потенційні проблеми, пов'язані з доступністю бавовни в майбутньому", та активно взаємодіє зі своїми партнерами щодо цього питання.
Мільйон снарядів для України від ЄС
Нагадаємо, минулої весни країни Європейського союзу пообіцяли надати Україні мільйон снарядів за рік. Цей план виконати не вдалося.
26 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що країни ЄС передали близько 30% обіцяного мільйона боєприпасів.
Більшість переданих снарядів - ті, що знаходилися на складах у країнах Європи. Поставлену мету виконати не вдалося, оскільки з нею не впоралася оборонна промисловість.
Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем можливість прискорити постачання снарядів у рамках такої ініціативи.
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