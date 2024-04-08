Залежність від Китаю загрожує спроможності Європи збільшити виробництво снарядів, - FT

Європейські оборонні компанії сильно залежать від постачання бавовни з Китаю, яка використовується у виробництві артилерійських снарядів та іншого озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Як нагадує видання, попит на виробництво боєприпасів сильно зріс на тлі війни Росії проти України. Снаряди є однією з основних потреб ЗСУ. Оборонним компаніям Європи складно нарощувати виробництво снарядів, оскільки вони стикаються з проблемами у постачанні необхідної сировини - бавовни.

Голова правління німецької компанії Rheinmetall Армін Паппергер розповів, що Європа залежить від китайських бавовняних волокон на "понад 70 відсотків" .

"Існує ризик (що Китай може затримати постачання бавовни з геополітичних причин - ред.). Саме тому ми закуповуємо якнайбільше, щоб поповнити наші запаси", - додав він.

Ще один співрозмовник FT, який працює у сфері оборонного виробництва, зазначив, що існує величезний дефіцит бавовни, що спричиняє труднощі у сфері ОПК.

За даними Центру міжнародної торгівлі, на частку Китаю припадає майже половина бавовни, яку продають у всьому світі. Найбільшими імпортерами цієї сировини є Німеччина, Швеція та Бельгія.

"(Залежність від Китаю - ред.) може являти собою підвищений ризик у майбутньому, коли ми і промисловість нарощуватимемо потужності та виробництво в Європі", підкресливши при цьому, що наразі проблем з поставками немає", - розповіли FT у шведській оборонній компанії Saab.

У свою чергу британська компанія BAE Systems, яка виробляє боєприпаси для збройних сил Великої Британії, заявила, що, незважаючи на достатні запаси сировини для виробництва боєприпасів, вона "знає про потенційні проблеми, пов'язані з доступністю бавовни в майбутньому", та активно взаємодіє зі своїми партнерами щодо цього питання.