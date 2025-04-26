Не все залежить від Папи. Експерт пояснив позицію Ватикану щодо війни в Україні

За його словами, це дуже важке питання, бо тут не все залежить від особи Папи, бо є певна інерція і традиція - як Святий престол діє у випадках воєн між державами, навіть коли відомо, хто є агресор.

"Тут є з одного боку їхні зобов'язання щодо Латеранських угод з Італією, що вони повинні зберігати нейтралітет, тому що Ватикан є анклавом всередині іншої держави", - зазначив експерт.

З іншого боку, за його словами, ще з Першої світової війни Святий Престол займає позицію так званої безсторонності, тобто виносить певні моральні судження, але вони не називають на ім'я самі країни, агресора.

"Це насправді дуже сумнівна практика. Щодо неї звучить сьогодні багато критики, не лише з боку українців, але деякі богослови в світі так само бачать в ній певні небезпеки, ставлять питання, наскільки вона себе виправдовує. Стоїть питання: до якої межі ти можеш йти шляхом безсторонності, щоб не почати суперечити власним цінностям: захисту гідності життя, справедливості і так далі", - зазначає релігієзнавець.

Така позиція, як каже Бабинський, займається, тому що Святий Престол бачить себе завжди як посередника в будь-якому конфлікті, в будь-якій війні.

"Це питання, чи така роль є виправданою, чи все-таки Святий Престол мав би більш чітко виносити судження про те, що відбувається. Можливо, це б краще допомагало залагоджувати конфлікти чи зупиняти війни. Дискусія ще триває. Український контекст спровокував цілу хвилю розмов в Католицькій церкві", - продовжив експерт.

Насправді, як констатує він, якщо подивитися на висловлювання покійного папи, то ми знаємо дуже багато того, що нам не подобається, але все таки жоден папа з його попередників ніколи не підходив так близько до називання агресора агресором.

"І тут варто пригадати його промову до Дипломатичного корпусу, акредитованого при Святому Престолі 8 січня 2024 року, де він чітко сказав, що Росія є агресором в цій війні. Це було, можливо, не на площі Петра, на весь світ, але ті, хто слідкують за цим, вони це чули, знали і бачили. Отже, і тут Папа Франциск в багатьох питаннях пішов далі, ніж міг піти. Чи буде його наступник так робити, ну це залежить, хто ним стане", - резюмував Бабинський.