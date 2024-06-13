Закупівля літаків, розвиток ППО і не тільки: що в угоді про гарантії між Україною та США

Реагування на майбутні напади на Україну

У разі нової збройної агресії або загрози нападу на Україну в майбутньому Київ та Вашингтон з ініціативи когось з них повинні негайно провести зустріч, по можливості протягом 24 годин, на найвищому рівні.

На цій зустрічі будуть визначатися подальші кроки та обговорюватися додаткові потреби у сфері оборони. За взаємною згодою можуть ухвалюватися рішення щодо заходів в обороні та стримуванні в економічній, військовій чи політичній сферах, зокрема, це можуть бути санкції проти агресора або експортний контроль.

Військова співпраця

США зобов'язують й надалі зміцнювати співпрацю з Україною у сфері оборони та безпеки як засіб розбудови майбутніх ЗСУ. Така співпраця може охоплювати:

програми підготовки та військової освіти;

надання товарів і послуг оборонного призначення;

спільні військові маневри та навчання;

постійне спільне планування для протистояння загрозам для сторін, включно з керівними принципами, відповідними правилами застосування зброї та командування й управління, залежно від обставин;

продовження спільного планування протистояння загрозам для сторін, включно з керівними принципами, відповідними правилами застосування сили, а також командування й управління, за необхідності;

співпраця з метою сприяння кібербезпеці та захисту критичної інфраструктури;

співпраця з метою розвитку спроможності України протидіяти російській та будь-якій іншій пропаганді та дезінформації;

співпраця з метою сприяння регіональному миру та безпеці в Чорному морі;

співпраця з метою підтримки вилучення боєприпасів, що не вибухнули, та розмінування;

інша співпраця, яка може бути взаємно узгоджена сторонами.

Крім того, між Україною та США на регулярній основі (не рідше одного разу на рік) повинна відбуватися координація щодо військових та оборонних питань, яка має включати особливу увагу до спільних зусиль зі стримування та протистояння загрозам агресії проти України.

Київ та Вашингтон також погоджуються сприяти належному обміну розвідувальною інформацією та поглибленню співпраці між їхніми розвідувальними службами, обсяг і порядок якої визначатимуться їхніми відповідними органами, відповідальними за розвідку та безпеку. США мають намір допомагати в розбудові потенціалу розвідувальних органів України, зокрема у сфері контррозвідки.

Реформи на шляху в ЄС і НАТО

Україна та США домовилися співпрацювати для здійснення реформ демократичних, економічних, оборонних та безпекових інституцій на шляху до ЄС та НАТО.

Відповідно, серед інших реформ, Україна повинна докласти зусиль, щоб:

посилити реформу українського сектору правосуддя з метою сприяння незалежності та доброчесності судової влади;

впроваджувати рішучі антикорупційні заходи, включно зі зміцненням усіх незалежних державних антикорупційних інституцій, таких як Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України;

реформувати правоохоронні, безпекові, податкові та митні органи з метою розв’язання юрисдикційних питань, а також підвищити прозорість та підзвітність і зміцнити верховенство права;

посилити корпоративне управління відповідно до принципів ОЕСР на державних та оборонних підприємствах, що сприятиме підвищенню довіри іноземних інвесторів і залученню інвестицій;

прийняти стандарти НАТО щодо прозорості, підзвітності та конкуренції в управлінні й нагляді за політикою і практикою безпеки та закупівель;

трансформувати системи оборонного планування та управління ресурсами з метою підвищення прозорості, покращення ефективності та посилення оперативної сумісності з НАТО;

реорганізувати структури командування й управління відповідно до принципів НАТО з метою підвищення оперативної сумісності та забезпечення ефективного цивільного нагляду;

модернізувати системи управління людськими ресурсами в оборонному секторі та військовій освіті для узгодження їх із принципами та стандартами НАТО.

Крім того, США в угоді підтверджують, що майбутнє України - в НАТО. Сторони визнають, що ця угода слугує ланкою до майбутнього членства України в Альянсі.

Розбудова ЗСУ

США мають намір підтримувати військову міць України, а також розвиток і трансформацію її військових спроможностей шляхом надання зброї, обладнання, тренувань та іншої допомоги в координації з партнерами в різних сферах.

Протиповітряна та протиракетна оборона

США зобов'язуються підтримувати Україну в розбудові багаторівневої, інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Київ та Вашингтон мають намір здійснити подальші кроки для переходу до сучасної архітектури протиповітряної оборони України з відповідними радарами, перехоплювачами та допоміжним обладнанням по всьому спектру можливостей від тактичного до стратегічного рівнів.

Вогнева спроможність

США зобов'язуються підтримувати Україну в розвитку спільних вогневих можливостей, включно з придбанням наземних систем, боєприпасів і засобів наведення для ведення непрямого й дальнього вогню, а також безпілотних літальних апаратів.

Сторони угоди мають намір продовжити закупівлю запасів боєприпасів для використання Україною в координації із союзниками та партнерами, розвиваючи при цьому внутрішній потенціал виробництва боєприпасів в Україні.

Наземний маневр

США зобов'язуються підтримувати розвиток доктрини та можливостей України у сфері пересування й маневру, включно з підтримкою наявних бронетанкових, механізованих і моторизованих сил і засобів, а також співпрацювати із союзниками та партнерами з метою підтримки придбання сучасних платформ для забезпечення потреб українських маневрених сил.

Повітряні сили

США зобов'язуються координувати з Україною та працювати, головним чином через союзницький консорціум, над модернізацією Повітряних сил України, зокрема над закупівлею ескадрилей сучасних винищувачів, забезпеченням, озброєнням і відповідною підготовкою для підтримки можливостей винищувачів четвертого покоління (включно з, але не обмежуючись, багатоцільовими літаками F-16), а також інших можливостей повітряного простору, таких як транспортні та розвідувальні, спостережні та розвідувальні платформи (зокрема безпілотні).

Морська сфера

США у координації із союзниками та партнерами зобов'язуються підтримувати вдосконалення спроможності України захищати свої територіальні води та сприяти регіональній безпеці в Чорному морі за допомогою засобів, які можуть включати:

системи берегової оборони,

розвідку морських просторів,

безпілотні системи та надводні судна, зокрема патрульні й річкові кораблі,

військово-морські вогневі засоби,

засоби протимінної боротьби на морі.

А також інші види озброєнь, які сприятимуть зміцненню морської безпеки в Чорному та Азовському морях, а також допоможуть Україні у здійсненні суверенітету над територіальними водами, суверенними правами та юрисдикцією в її виключній економічній зоні.

Також США зобов'язуються допомагати Україні в посиленні ЗСУ у сферах кібербезпеки, захисту критичної інфраструктури, командування та управління, а також забезпечення.

Співпраця з розвитку ОПК

США зобов'язуються співпрацювати із союзниками та партнерами для підтримки економічного відновлення України та зміцнення її оборонно-промислової бази, зокрема шляхом спільних оборонних досліджень і розробок.

Україна зі свого боку зобов'язується розвивати та реформувати свою оборонну промисловість для підтримки й забезпечення потреб своїх Сил безпеки та оборони. Також Україна зобов'язується посилити контроль над прямими іноземними інвестиціями з міркувань національної безпеки.

США мають намір співпрацювати з Україною, щоб дати змогу українським підприємствам ремонтувати ключові системи та виробляти деталі для сприяння ефективному ремонту шляхом надання сировини та технічної експертизи, фінансування, ліцензування для передачі технологій.

Термін дії угоди

Угода буде діяти 10 років та може бути продовжена за взаємною згодою. Якщо Україна стане членом НАТО раніше завершення дії угоди, то сторони обговорять її подальше майбутнє. Текст угоди може бути змінено за згодою сторін.

Україна та США планують зареєструвати цю угоду в ООН протягом 60 днів з дати набрання нею чинності.

Однак документ також передбачає право виходу будь-якої зі сторін з угоди. Для цього потрібно надіслати письмове повідомлення дипломатичними каналами. Вихід з угоди набирає чинності через шість місяців після дати такого повідомлення.

Повний текст угоди між Україною та США - доступний за посиланням.