Закупка самолетов, развитие ПВО и не только: что в соглашении о гарантиях между Украиной и США

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подписали на полях саммита G7 в итальянском Фазано соглашение о гарантиях безопасности. Документ будет действовать в течение 10 лет или пока Украина не станет членом НАТО.
РБК-Украина рассказывает, о чем идет речь в соглашении между Украиной и США.
В случае новой вооруженной агрессии или угрозы нападения на Украину в будущем Киев и Вашингтон по инициативе одного из них должны немедленно провести встречу, по возможности в течение 24 часов, на самом высоком уровне.
На этой встрече будут определены дальнейшие шаги и обсуждаться дополнительные потребности в сфере обороны. По взаимному согласию могут приниматься решения о мерах по обороне и сдерживанию в экономической, военной или политической сферах, в частности, это могут быть санкции против агрессора или экспортный контроль.
США обязывают и дальше укреплять сотрудничество с Украиной в сфере обороны и безопасности как средство развития будущих ВСУ. Такое сотрудничество может охватывать:
Кроме того, между Украиной и США на регулярной основе (не реже одного раза в год) должна происходить координация по военным и оборонным вопросам, которая должна включать особое внимание к общим усилиям по сдерживанию и противостоянию угрозам агрессии против Украины.
Киев и Вашингтон также согласны содействовать надлежащему обмену разведывательной информацией и углублению сотрудничества между их разведывательными службами, объем и порядок которого будут определяться их соответствующими органами, ответственными за разведку и безопасность. США намерены помогать в развитии потенциала разведывательных органов Украины, в частности в сфере контрразведки.
Украина и США договорились сотрудничать для осуществления реформ демократических, экономических, оборонных и институций безопасности на пути в ЕС и НАТО.
Соответственно, среди других реформ, Украина должна приложить усилия, чтобы:
Кроме того, США в соглашении подтверждают, что будущее Украины - в НАТО. Стороны признают, что это соглашение служит звеном к будущему членству Украины в Альянсе.
США намерены поддерживать военную мощь Украины, а также развитие и трансформацию ее военных способностей путем предоставления оружия, оборудования, тренировок и другой помощи в координации с партнерами в разных областях.
США обязуются поддерживать Украину в развитии многоуровневой, интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны.
Киев и Вашингтон намерены предпринять дальнейшие шаги по переходу к современной архитектуре противовоздушной обороны Украины с соответствующими радарами, перехватчиками и вспомогательным оборудованием по всему спектру возможностей от тактического до стратегического уровней.
США обязуются поддерживать Украину в развитии общих огневых возможностей, включая приобретение наземных систем, боеприпасов и средств наведения для ведения косвенного и дальнего огня, а также беспилотных летательных аппаратов.
Стороны соглашения намерены продолжить закупку запасов боеприпасов для использования Украиной в координации с союзниками и партнерами, развивая внутренний потенциал производства боеприпасов в Украине.
США обязуются поддерживать развитие доктрины и возможностей Украины в сфере передвижения и маневра, включая поддержку имеющихся бронетанковых, механизированных и моторизованных сил и средств, а также сотрудничать с союзниками и партнерами в целях поддержки приобретения современных платформ для обеспечения потребностей украинских маневренных сил.
США обязуются координировать с Украиной и работать, главным образом через союзнический консорциум, над модернизацией Воздушных сил Украины, в частности над закупкой эскадрилий современных истребителей, обеспечением, вооружением и соответствующей подготовкой для поддержки возможностей истребителей четвертого поколения (включая, но не ограничиваясь самолетами F-16), а также других возможностей воздушного пространства, таких как транспортные и разведывательные, наблюдательные и разведывательные платформы (в том числе беспилотные).
США в координации с союзниками и партнерами обязуются поддерживать усовершенствование способности Украины защищать свои территориальные воды и содействовать региональной безопасности в Черном море посредством средств, которые могут включать:
А также другие виды вооружений, которые будут способствовать укреплению морской безопасности в Черном и Азовском морях, а также помогут Украине в суверенитете над территориальными водами, суверенными правами и юрисдикцией в ее исключительной экономической зоне.
Также США обязуются помогать Украине в усилении ВСУ в сфере кибербезопасности, защиты критической инфраструктуры, командования и управления, а также обеспечения.
США обязуются сотрудничать с союзниками и партнерами для поддержки экономического восстановления Украины и укрепления ее оборонно-промышленной базы, в частности, путем совместных оборонных исследований и разработок.
Украина, со своей стороны, обязуется развивать и реформировать свою оборонную промышленность для поддержки и обеспечения потребностей своих Сил безопасности и обороны. Также Украина обязуется усилить контроль над прямыми иностранными инвестициями из соображений национальной безопасности.
США намерены сотрудничать с Украиной, чтобы дать возможность украинским предприятиям ремонтировать ключевые системы и производить детали для содействия эффективному ремонту путем предоставления сырья и технической экспертизы, финансирования, лицензирования для передачи технологий.
Соглашение будет действовать 10 лет и может быть продлено по взаимному согласию. Если Украина станет членом НАТО раньше завершения действия соглашения, стороны обсудят его дальнейшее будущее. Текст соглашения может быть изменен по соглашению сторон.
Украина и США планируют зарегистрировать это соглашение в ООН в течение 60 дней с даты вступления в силу.
Однако документ также предусматривает право выхода любой из сторон из соглашения. Для этого необходимо отправить письменное сообщение по дипломатическим каналам. Выход из соглашения вступает в силу через шесть месяцев после даты такого уведомления.
Полный текст соглашения между Украиной и США - доступен по ссылке.
Детальнее о том, что такое гарантии безопасности для Украины, - читайте в материале РБК-Украина.
Во время подготовки публикации использовался текст соглашения безопасности между Украиной и США, который опубликовал Офис президента Украины.
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