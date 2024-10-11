Закупівельні агенції Міноборони отримали наглядові ради: хто до них увійшов

Кабінет міністрів погодив призначення кандидатур на посади членів наглядових рад закупівельних агенцій Міністерства оборони. Йдеться про "Агенцію оборонних закупівель" та "Державного оператора тилу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони.
Як зазначили у відомстві, цим формуванням наглядових рад завершується "важливий етап" реформування закупівельних агенцій Міноборони, який був ініційований командою відомства в січні 2024 року.
У складі наглядових рад будуть як українські, так і міжнародні експерти, що дозволить інтегрувати глобальний досвід в реформування оборонних закупівель. Вони будуть незалежними у своїй діяльності, адже більшість членів були відібрані через відкриті конкурси.
Кандидатури, які Кабмін погодив на призначення на посади членів наглядової ради "Агенції оборонних закупівель" як незалежних членів:
як представників держави:
Кандидатури, які Кабмін погодив на призначення на посади членів наглядової ради "Державного оператора тилу" як незалежних членів:
як представників держави:
Нагадаємо, ще у квітні цього року Міністерство оборони України повідомило, що "Агенція оборонних закупівель" оголосила через механізм спрощеної закупівлі в системі Prozorro відбір рекрутингової компанії, яка допоможе підібрати незалежних членів наглядової ради агенції.
Переможцем відбору АОЗ стало ТОВ "Телент Едвайзорс" (Odgers Berndtson), а ДОТ - ТОВ "Ворлд Екзекьютів Партнерз" (Heidrick & Struggles). В подальшому рекрутингові компанії відібрали та сформували списки потенційних кандидатів, які були запрошені на співбесіди з представниками Міноборони.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.