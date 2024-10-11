Закупочные агентства Минобороны получили наблюдательные советы: кто в них вошел

Кабинет министров согласовал назначение кандидатур на должности членов наблюдательных советов закупочных агентств Министерства обороны. Речь идет об "Агентстве оборонных закупок" и "Государственного оператора тыла".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Как отметили в ведомстве, этим формированием наблюдательных советов завершается "важный этап" реформирования закупочных агентств Минобороны, инициированный командой ведомства в январе 2024 года.
В составе наблюдательных советов будут как украинские, так и международные эксперты, что позволит интегрировать глобальный опыт в реформирование оборонных закупок. Они будут независимы в своей деятельности, ведь большинство членов были отобраны через открытые конкурсы.
Кандидатуры, которые Кабмин согласовал на назначение на должности членов наблюдательного совета "Агентства оборонных закупок" в качестве независимых членов:
как представителей государства:
Кандидатуры, которые Кабмин согласовал на назначение на должности членов наблюдательного совета "Государственного оператора тыла" как независимых членов:
как представителей государства:
Напомним, еще в апреле этого года Министерство обороны Украины сообщило, что "Агентство оборонных закупок" объявило через механизм упрощенной закупки в системе Prozorro отбор рекрутинговой компании, которая поможет подобрать независимых членов наблюдательного совета агентства.
Победителем отбора АОЗ стало ООО "Телент Эдвайзорс" (Odgers Berndtson), а ДОТ - ООО "Ворлд Экзекьютов Партнерз" (Heidrick & Struggles). В дальнейшем рекрутинговые компании отобрали и сформировали списки потенциальных кандидатов, приглашенных на собеседования с представителями Минобороны.
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