Закупочные агентства Минобороны получили наблюдательные советы: кто в них вошел

Как отметили в ведомстве, этим формированием наблюдательных советов завершается "важный этап" реформирования закупочных агентств Минобороны, инициированный командой ведомства в январе 2024 года.

В составе наблюдательных советов будут как украинские, так и международные эксперты, что позволит интегрировать глобальный опыт в реформирование оборонных закупок. Они будут независимы в своей деятельности, ведь большинство членов были отобраны через открытые конкурсы.

Кандидатуры, которые Кабмин согласовал на назначение на должности членов наблюдательного совета "Агентства оборонных закупок" в качестве независимых членов:

Патрик Аурой (имеет более 30 лет опыта работы на руководящих должностях во Франции в секторе обороны, а также в структурах в НАТО. Занимая должность Заместителя Генсекретаря по оборонным инвестициям, возглавлял Конференцию национальных руководителей вооружений НАТО);

Екатерина Кузнецова (имеет более 25-летний международный опыт в области аудита и корпоративных финансов, в частности, на должности директора в компании PwC в Великобритании);

Лукаш Столярски (в течение 18 лет работы в NSPA NATO руководил многонациональными командами и сложной логистикой);

как представителей государства:

Юрий Джигир (заместитель министра обороны Украины, экономист с более чем 20-летним опытом содействия реформам в сфере управления государственными финансами, социальной политике и фискальной децентрализации);

Тарас Чмут (директор фонда "Вернись живыми").

Кандидатуры, которые Кабмин согласовал на назначение на должности членов наблюдательного совета "Государственного оператора тыла" как независимых членов:

Саймон Вудворд (имеет значительный опыт работы в британском и международном секторах фармацевтики, розничной торговли, товаров народного потребления, общественного питания, военных и рискованных товаров);

Анна Демченко (имеет более чем 20-летний опыт работы в международных компаниях по финансовому направлению);

Николай Роенко (имеет опыт во внедрении функций комплаенса, внутреннего аудита, внутренних расследований по возможным злоупотреблениям, становлению функции контроллинга и бюджетирования, работе в проектах IPO, проведении аудита финансовой отчетности ведущих компаний);

как представителей государства: