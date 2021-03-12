Закупают дроны: Госэкоинспекция проведет проверки в акватории Черного моря

В прибрежно-защитной полосе Черного моря проведут проверки. Их проведет Госэкоинспекция Юго-Западного округа совместно с Николаевской ОГА.

"Местные власти планируют привлечь дополнительную технику и оснащение, необходимое при проведении проверок. Особое внимание во время мероприятий контроля будет сосредоточено на соблюдении требований сброса сточных вод и обращения с отходами", - рассказал он.

Указано, что составной частью такой комплексной проверки будет и контроль за соблюдением природоохранного законодательства в акватории моря. Инспекция проконтролирует владельцев судов, которые швартуются в портах.

"Сейчас мы проводим закупку беспилотников, использование которых позволит выявлять нарушения с воздуха. ГЭИ уже применяет практику фиксации разлива нефтепродуктов, вырубки деревьев и выявления незаконных свалок с помощью спутниковых снимков... Собственные дроны предоставят возможность делать это оперативнее", - подчеркнул Малеваный.