Закуповують дрони: Держекоінспекція проведе перевірки в акваторії Чорного моря

У прибережно-захисній смузі Чорного моря проведуть перевірки. Їх проведе Держекоінспекція Південно-Західного округу спільно з Миколаївською ОДА.

"Місцева влада планує залучити додаткову техніку та оснащення, необхідне під час проведення перевірок. Особливу увагу під час заходів контролю буде зосереджено на дотриманні вимог скиду стічних вод та поводженні з відходами", - розповів він.

Вказано, що складовою такої комплексної перевірки буде і контроль за дотриманням природоохоронного законодавства в акваторії моря. Інспекція проконтролює власників суден, що швартуються у портах.

"Наразі ми проводимо закупівлю дронів, використання яких дозволить виявляти порушення з повітря. ДЕІ вже застосовує практику фіксації розливу нафтопродуктів, вирубки дерев та виявлення незаконних сміттєзвалищ за допомогою супутникових знімків... Власні дрони нададуть можливість робити це оперативніше", - підкреслив Мальований.