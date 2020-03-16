Закрывают все, кроме продуктовых и аптек: города Украины ужесточают карантин (список)

Карантин в Украине из-за коронавируса введен с 12 марта, а уже с 15 марта в городах Украины начали существенно ужесточать ограничительные меры, подробнее - в материале РБК-Украина.

Киев

С 17 марта в Киеве ограничивается:

передвижение людей между Киевом и другими городами Украины.

проведение мероприятий с массовым участием граждан.

работа общепита: закрываются заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары, но они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды.

не будут работать торговые центры, исключение - продуктовые и хозяйственные магазины и аптеки.

не будут работать спортзалы, парикмахерские, SPA салоны.

не будут работать развлекательные заведения.

Вместе с тем, АЗС, банки и банкоматы будут работать.

Львов и область

Во Львове и области ограничиваются собрания людей в группах более 10 человек, закрываются заведения общественного питания и торгово-развлекательные центры (кроме аптек, автомобильных заправочных станций и магазинов), ограничивается передвижение населения на административных территориях, также планируется пересмотреть режим работы общественного транспорта.

Одесса

С 16 марта в Одессе временно запрещаются собрания людей более 10 человек, закрываются все магазины, кроме продуктовых, фитнес-клубы, заоопаркы, ТРЦ, рынки, рестораны и кафе.

Запорожье

В Запорожье временно останавливают работу все объекты общего пользования с присутствием более 10 человек, закрываются все магазины, кроме продуктовых и аптек, не будут работать кафе, рестораны, предприятия общественного питания, рынки, ТРЦ, фитнес-клубы, бассейны, спортивные площадки и стадионы .

Ужгород

С 17 марта в Ужгороде закрывают все заведения общественного питания, все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске начиная с 16 марта закрыты все заведения общественного питания, ТРЦ и магазины, кроме продуктовых магазинов и аптек. Временно приостановлена ​​работа центров предоставления административных услуг филиалов департамента социальной политики.

Тернополь

Тернопольский горсовет сегодня должен принять решение о полном закрытии ТРЦ, рынков, спортивных и музыкальных школ и заведений общественного питания.