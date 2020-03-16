Закривають все, крім продуктових і аптек: міста України посилюють карантин (список)

По Україні посилюють карантинні заходи
Карантин в Україні через коронавірус введений з 12 березня, а вже з 15 березня в містах України почали істотно посилювати обмежувальні заходи, докладніше - в матеріалі РБК-Україна.
З 17 березня у Києві обмежується:
Разом з тим, АЗС, банки та банкомати будуть працювати.
У Львові та області обмежуються збори людей у групах більше 10 осіб, закриваються заклади громадського харчування та торгівельно-розважальні центри (крім аптек, автомобільних заправних станцій та продуктових магазинів), обмежується пересування населення на адміністративних територіях, також планується переглянути режим роботи громадського транспорту.
З 16 березня в Одесі тимчасово забороняються збори людей більше 10 осіб, закриваються всі магазини, крім продуктових, фітнес-клуби, заоопарки, ТРЦ, ринки, ресторани та кафе.
У Запоріжжі тимчасово зупиняють роботу всі об'єкти загального користування з присутністю більше 10 осіб, закриваются всі магазини, крім продуктових і аптек, не працюватимуть кафе, ресторани, підприємства громадського харчування, ринки, ТРЦ, фітнес-клуби, басейни, спортивні майданчики та стадіони.
З 17 березня в Ужгороді закривають всі заклади громадського харчування, усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок.
В Івано-Франківську починаючи з 16 березня закриті всі заклади громадського харчування, ТРЦ та магазини, крім продуктових магазинів і аптек. Тимчасово призупинено роботу Центрів надання адміністративних послуг та філій департаменту соціальної політики.
Тернопільська міськрада сьогодні має прийняти рішення про повне закриття ТРЦ, ринків, спортивних і музичних шкіл та закладів громадського харчування.