Закрытый центр и станции метро: как сегодня работает транспорт в Киеве

Из-за парада ко Дню независимости Украины сегодня снова перекрыты улицы в центральной части Киева. Также ограничена работа двух станций метро, в маршруты наземного общественного транспорта внесли изменения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Фото: перекрытый центр Киева (facebook.com/mvs.gov.ua)
В центре Киева действует временное ограничение движения транспортных средств с 06:00 до 22:00 на следующих улицах: Крещатик, Маршала Рыбалко, Вячеслава Черновола, Площадь Победы, Старовокзальная, Большая Васильковская и др.
До 16:00 ограничено движение по бульвару Шевченко в направлении Крещатика.
Сегодня с утра и до 13:00 закрыты вход и выход станции метро "Майдан Независимости" и переход на станцию метро "Крещатик". Движение поездов осуществляется без остановки на станции "Майдан Независимости".
А с 08:00 до 13:00 закрыты вход и выход станции метро "Крещатик", который расположен на Аллее Героев Небесной Сотни.
Отметим, в ночь на 25 августа метрополитен продлит работу на два часа.
Кроме того, сообщается, что перед началом концерта в 18:30 на НСК "Олимпийский" в зависимости от пассажиропотока возможно ограничение на вход для пассажиров станции метро "Олимпийская". Также после окончания концерта возможно ограничение (закрытие) входа на станции метрополитена "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".
В первой половине дня (ориентировочно до 12:30) в связи с перекрытием Киева временно приостановят движение:
Также наземный изменит маршруты. С их полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.
В ночь с 24 на 25 августа также на два часа будет продлена работа пассажирского транспорта общего пользования: