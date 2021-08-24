Закритий центр і станції метро: як сьогодні працює транспорт у Києві

Через парад до Дня незалежності України сьогодні знову перекрито вулиці в центральній частині Києва. Також обмежено роботу двох станцій метро, до маршрутів наземного громадського транспорту внесли зміни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Перекриті вулиці
Фото: перекритий центр Києва (facebook.com/mvs.gov.ua)
У центрі Києва діє тимчасове обмеження руху транспортних засобів з 06:00 до 22:00 на наступних вулицях: Хрещатик, Маршала Рибалка, В'ячеслава Чорновола, Площа Перемоги, Старовокзальна, Велика Васильківська та ін.
До 16:00 обмежено рух по бульвару Шевченка в напрямку Хрещатика.
Сьогодні з ранку і до 13:00 закрито вхід і вихід станції метро "Майдан Незалежності" і перехід на станцію метро "Хрещатик". Рух поїздів здійснюється без зупинки на станції "Майдан Незалежності".
А з 08:00 до 13:00 закрито вхід і вихід станції метро "Хрещатик", який розташований на Алеї Героїв Небесної Сотні.
Зазначимо, в ніч на 25 серпня метрополітен продовжить роботу на дві години.
Крім того, повідомляється, що перед початком концерту о 18:30 на НСК "Олімпійський" залежно від пасажиропотоку можливе обмеження на вхід для пасажирів станції метро "Олімпійська". Також після закінчення концерту можливе обмеження (закриття) входу на станції метрополітену "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту".
У першій половині дня (орієнтовно до 12:30) у зв'язку з перекриттям Києва тимчасово призупинять рух:
Також наземний змінить маршрути. З їх повним переліком можна ознайомитися за посиланням.
В ніч з 24 на 25 серпня також на дві години буде продовжено роботу пасажирського транспорту загального користування: