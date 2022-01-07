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Закрытые школы и брошенные авто: Великобританию накрыл сильный снегопад

Автор: Иванна Шовкун

В пятницу, 7 января, Великобританию накрыли мощные снегопады. Автомобилисты столкнулись с опасными условиями вождения, а школы были закрыты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В некоторые районы Великобритании снегопад принес хаос. Автомобилистам пришлось бросить на дороге свои авто. Некоторые дороги закрыли из-за непогоды. В частности, это автомагистраль A66 на севере Англии, маршруты M77 и M74.

Кроме того, власти объявили о закрытии школ в некоторых регионах. Средняя школа Грантауна и средняя школа Кингусси были закрыты в Шотландии. Обе школы заявили, что вместо этого будут проводиться виртуальные занятия. Несколько школ отложили открытие в Южном Ланаркшире.

Жителей страны предупреждают о перебоях с электроэнергией и гололедице на дорогах. По прогнозим синоптиков, до полуночи будут частые мокрый снег, град и снежные дожди.

"Снег будет продолжать накапливаться на холмах, особенно в Северной Ирландии, западной Шотландии и северо-западной Англии - от 2 до 5 см возможно на высоте более 100 м и до 15 см на самой высокой местности", - говорится в сообщении.

Напомним, лесные пожары в американском штате Колорадо прекратились благодаря сильным снегопадам. В некоторых районах выпало 15 сантиметров снега.

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ВеликобританияСнегопад