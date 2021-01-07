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Закрытые кафе, расширение комендантского часа: во Франции пока не ослабят карантин

Франция, Четверг 07 января 2021 22:50
Закрытые кафе, расширение комендантского часа: во Франции пока не ослабят карантин
Фото: Жан Кастекс (flickr.com/187513422@N07)
Автор: Роман Тверденко

Правительство Франции исключает возможность скорого ослабления карантина. Напротив, власти могут увеличить сроки комендантского часа еще в ряде регионов.

Об этом заявил премьер-министр Жан Кастекс, сообщает BFMTV.

Он отметил, что рестораны, бары и кафе не смогут возобновить прием посетителей в январе и к этому вопросу могут вернуться в феврале. Также он рассказал, что остануться закрытыми и культурные учреждения. Их открытие планировалось еще в конце прошлого года.

"Правительство рассматривает возможность увеличения его продолжительности дополнительно на два часа еще в 10 департаментах", - сказал Кастекс.

Сейчас комендантский час действует во всей Франции, а в 15 департаментах на востоке страны он увеличен на два часа и начинается в 18:00 вместо 20:00. Заканчивается ограничение в 6:00.

Ранее сообщалось, что правительство Франции планирует ускорить вакцинацию населения.

Отмечается, что в Германии, которая начала кампанию вакцинации на день раньше, первую дозу прививки получили уже более 200 тысяч человек. Во Франции, по данным министерства здравоохранения за 1 января, вакцинировали только 512 человек.

Также известно, что правительство Германии одобрило продление в стране жесткого карантина до 31 января. Такое решение было принято во время совещания с главами федеративных земель.

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