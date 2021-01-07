Закриті кафе, розширення комендантської години: у Франції поки не послаблять карантин

Фото: Жан Кастекс (flickr.com/187513422@N07)

Уряд Франції виключає можливість швидкого ослаблення карантину. Навпаки, влада може збільшити терміни комендантської години ще в ряді регіонів.

Про це заявив прем'єр-міністр Жан Кастекс, повідомляє BFMTV.

Він зазначив, що ресторани, бари і кафе не зможуть відновити прийом відвідувачів у січні і до цього питання можуть повернутися в лютому. Також він розповів, що залишаться закритими і культурні установи. Їх відкриття планувалося ще в кінці минулого року.

"Уряд розглядає можливість збільшення його тривалості додатково на дві години ще в 10 департаментах", - сказав Кастекс.

Зараз комендантська година діє у всій Франції, а в 15 департаментах на сході країни він збільшений на дві години і починається в 18:00 замість 20:00. Закінчується обмеження в 6:00.

Раніше повідомлялося, що уряд Франції планує прискорити вакцинацію населення.

Наголошується, що в Німеччині, яка почала кампанію вакцинації на день раніше, першу дозу щеплення отримали вже більше 200 тисяч чоловік. У Франції, за даними міністерства охорони здоров'я за 1 січня, вакцинували тільки 512 осіб.

Також відомо, що уряд Німеччини схвалив продовження в країні жорсткого карантину до 31 січня. Таке рішення було прийнято під час наради з головами федеративних земель.