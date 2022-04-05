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Закрытие портов и угольное эмбарго. В ЕС раскрыли состав новых санкций против РФ

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержимое пятого пакета санкций против России. По ее словам, они включают в себя закрытие портов для российских судов, угольное эмбарго и еще ряд ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии.

"Россия ведет жестокую, беспощадную войну, в том числе и против мирного населения Украины. Нам нужно поддерживать максимальное давление в этот критический момент. Поэтому сегодня мы предлагаем пятый пакет санкций", - сказала она.

По ее словам, ЕС запретит экспорт в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 млрд евро. Кроме того, российским судам запретят входить в порты Евросоюза.

Также, добавила глава Еврокомиссии, российским компаниям будет запрещено участвовать в госзакупках ЕС. Брюссель запретит транзакции с четырьмя банками России, включая ВТБ. Кроме того, вводится запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год.

"Важно оказывать максимальное давление на Путина и российское правительство в этот критический момент", - добавила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, ранее глава ОП Андрей Ермак призвал ЕС не ограничиваться полумерами, а вводить против России полноценное эмбарго.

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