Закрытие границы из-за коронавируса: список КПП для пересечения автотранспортом
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)
Пункты пропуска открыты только для автотранспорта
В связи с закрытием украинской границы для пересечения иностранцами, а также введением зеркальных ограничений со стороны соседних стран, в Украине для пересечения границы открыты лишь некоторые автомобильные контрольные пункты пропуска. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Пункты пропуска на границе с Беларусью:
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в Черниговской области: "Сеньковка - Веселовка", "Новые Яриловичи-Новая Гута", "Славутич-Комарин";
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в Киевской области: "Вильча-Александровка";
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в Житомирской области: "Выступовичи-Новая Рудня";
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в Ровенской области: "Городище-Верхний Теребежев", "Прикладники-Невель";
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в Волынской области: "Дольск-Мохр", "Доманово-Мокраны", "Пулемец-Томашовка"
Пункты пропуска на границе с Польшей:
Пункты пропуска на границе со Словакией:
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в Закарпатской области: "Малый Березный-Убля", "Ужгород-Вышне-Немецке".
Пункты пропуска на границе с Венгрией:
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в Закарпатской области: "Лужанка-Берегшурань", "Вилок-Тисабеч", "Косино-Барабаш", "Дзвонково-Лонья" и "Чоп (Тиса)-Захонь".
Пункты пропуска на границе с Румынией:
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в Закарпатские области: "Дьяково-Халмеу";
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в Черновицкой области: "Порубно-Сирет".
Пункты пропуска на границе с Молдовой:
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в Одесской области: "Паланка-Маяки-Удобно", "Староказачье-Тудора", "Рени-Джюрджюлешть", "Табаки-Мирное";
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в Винницкой области: "Могилев-Подольский-Отач";
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в Черновицкой области: "Россошани-Бричень", "Мамалыга-Кривая".
Пункты пропуска на границе с Россией:
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в Харьковской области: "Чугуновка-Вериговка", "Плетеневка-Шебекино", "Гоптовка-Нехотеевка";
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в Сумской области: "Большая Писаревка-Грайворон", "Юнаковка-Суджа", "Бачевск-Троебортное","Катериновка-Крупец";
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в Черниговской области: "Гремяч-Погар", "Сеньковка-Новые Юрковичи";
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в Луганской области: "Меловое-Чертково", "Просяное-Бугайовка", "Танюшевка-Ровеньки"
Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что украинская авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов на нерегулярные авиарейсы из 15 европейских городов для эвакуации граждан Украины, которые оказались заблокированными в Евросоюзе.