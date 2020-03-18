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Закрытие границы из-за коронавируса: список КПП для пересечения автотранспортом

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 15:35
Закрытие границы из-за коронавируса: список КПП для пересечения автотранспортом
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Пункты пропуска открыты только для автотранспорта

В связи с закрытием украинской границы для пересечения иностранцами, а также введением зеркальных ограничений со стороны соседних стран, в Украине для пересечения границы открыты лишь некоторые автомобильные контрольные пункты пропуска. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Пункты пропуска на границе с Беларусью:

  • в Черниговской области: "Сеньковка - Веселовка", "Новые Яриловичи-Новая Гута", "Славутич-Комарин";
  • в Киевской области: "Вильча-Александровка";
  • в Житомирской области: "Выступовичи-Новая Рудня";
  • в Ровенской области: "Городище-Верхний Теребежев", "Прикладники-Невель";
  • в Волынской области: "Дольск-Мохр", "Доманово-Мокраны", "Пулемец-Томашовка"

Пункты пропуска на границе с Польшей:

  • во Львовской области: "Рава-Русская-Гребенное" и "Краковец-Корчова";

  • в Волынской области: "Ягодин-Дорохуск".

Пункты пропуска на границе со Словакией:

  • в Закарпатской области: "Малый Березный-Убля", "Ужгород-Вышне-Немецке".

Пункты пропуска на границе с Венгрией:

  • в Закарпатской области: "Лужанка-Берегшурань", "Вилок-Тисабеч", "Косино-Барабаш", "Дзвонково-Лонья" и "Чоп (Тиса)-Захонь".

Пункты пропуска на границе с Румынией:

  • в Закарпатские области: "Дьяково-Халмеу";
  • в Черновицкой области: "Порубно-Сирет".

Пункты пропуска на границе с Молдовой:

  • в Одесской области: "Паланка-Маяки-Удобно", "Староказачье-Тудора", "Рени-Джюрджюлешть", "Табаки-Мирное";
  • в Винницкой области: "Могилев-Подольский-Отач";
  • в Черновицкой области: "Россошани-Бричень", "Мамалыга-Кривая".

Пункты пропуска на границе с Россией:

  • в Харьковской области: "Чугуновка-Вериговка", "Плетеневка-Шебекино", "Гоптовка-Нехотеевка";
  • в Сумской области: "Большая Писаревка-Грайворон", "Юнаковка-Суджа", "Бачевск-Троебортное","Катериновка-Крупец";
  • в Черниговской области: "Гремяч-Погар", "Сеньковка-Новые Юрковичи";
  • в Луганской области: "Меловое-Чертково", "Просяное-Бугайовка", "Танюшевка-Ровеньки"

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что украинская авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов на нерегулярные авиарейсы из 15 европейских городов для эвакуации граждан Украины, которые оказались заблокированными в Евросоюзе.

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