Закрытие авиасообщения с Беларусью: в Ровно транспортировали больного украинца
В Украину из Беларуси вернули больного, который лечился в Минске. Его возвращение было затруднено из-за закрытия авиасообщения между странами.
"Сегодня ночью помогли вернуться из Беларуси нашему земляку. Житель Ровно Борис А. находился на обследовании в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантации и гематологии из-за серьезных проблем со здоровьем", - говорится в сообщении.
Из-за отмены авиасообщения мужчина не смог попасть домой в Ровно.
После переговоров украинских дипломатов в Беларуси мужчину доставили домой с помощью реанимобиля.
РБК-Украина писало, что в Беларуси продолжают лечение 30 украинцев. В правительстве обещают решить логистические вопросы по этим гражданам на фоне закрытия авиасообщения с Беларусью.
Напомним, Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. С 26 мая все прямые рейсы между странами отменяются.