Закрытие авиасообщения с Беларусью: в Ровно транспортировали больного украинца

В Украину из Беларуси вернули больного, который лечился в Минске. Его возвращение было затруднено из-за закрытия авиасообщения между странами.

Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль .

"Сегодня ночью помогли вернуться из Беларуси нашему земляку. Житель Ровно Борис А. находился на обследовании в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантации и гематологии из-за серьезных проблем со здоровьем", - говорится в сообщении.

Из-за отмены авиасообщения мужчина не смог попасть домой в Ровно.

После переговоров украинских дипломатов в Беларуси мужчину доставили домой с помощью реанимобиля.