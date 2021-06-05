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Закрытие авиасообщения с Беларусью: в Ровно транспортировали больного украинца

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Суббота 05 июня 2021 12:17
Закрытие авиасообщения с Беларусью: в Ровно транспортировали больного украинца Фото: в Ровно транспортировали украинца (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украину из Беларуси вернули больного, который лечился в Минске. Его возвращение было затруднено из-за закрытия авиасообщения между странами.

Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

"Сегодня ночью помогли вернуться из Беларуси нашему земляку. Житель Ровно Борис А. находился на обследовании в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантации и гематологии из-за серьезных проблем со здоровьем", - говорится в сообщении.

Из-за отмены авиасообщения мужчина не смог попасть домой в Ровно.

После переговоров украинских дипломатов в Беларуси мужчину доставили домой с помощью реанимобиля.

РБК-Украина писало, что в Беларуси продолжают лечение 30 украинцев. В правительстве обещают решить логистические вопросы по этим гражданам на фоне закрытия авиасообщения с Беларусью.

Напомним, Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. С 26 мая все прямые рейсы между странами отменяются.

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