Закрытие аэропорта Братиславы повлияет на выполнение рейсов из Украины

Аэропорт Братиславы будет закрыт для проведения работ на обоих взлетно-посадочных полосах в период с 21 апреля по 1 мая 2020 года включительно, что повлияет на выполнение рейсов из Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Данная ситуация затронет путешественников сразу двух авиакомпаний, которые должны были лететь в Словакию из четырех аэропортов Украины.

Сейчас в Братиславу из аэропортов Жуляны, Львов и Одесса летает Wizz Air. Ryanair осуществляет рейсы в столицу Словакии из аэропорта Борисполь.

На данный момент оба авиаперевозчика уже внесли изменения в свои системы бронирования. При выборе рейсов Киев-Братислава Wizz Air указывает, что в период с 21 апреля по 1 мая прилеты и вылеты будут выполняться через аэропорт в Вене.

Также лоу-кост убрал на своем сайте из расписания рейсы из Львова и Одессы в Братиславу. Аналогично поступил Ryanair с рейсами из Киева в Братиславу - на период работ они недоступны для бронирования.

Ранее сообщалось, что с 16 января украинский лоукостер SkyUp вводит новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа.

Напомним, авиакомпания Windrose с 27 декабря запускает сезонные рейсы по маршруту Ивано-Франковск - Бухарест.