Закрыть общепиты и ограничить поездки по стране: что предлагают в Украине из-за коронавируса

Карантин из-за коронавируса в Украине начал действовать с 12 марта и продлится до 3 апреля. При этом дата окончания карантина может быть пересмотрена, подробнее о ситуации в стране - в материале РБК-Украина.

Украинцев по SMS просят оставаться дома

Минздрав рассылает украинцам SMS-сообщения с рекомендациями из-за коронавируса. В частности, граждан просят по возможности оставаться дома, ограничить контакты, дезинфицировать руки, воздержаться от поездок за границу.

Кроме того, отмечается, что транспорт работает в обычном режиме, а пенсии и другие выплаты "Укрпочта" доставляет в обычном режиме.

В Минздраве предлагают закрыть общепиты

Министерство здравоохранения разрабатывает законопроект о противодействии коронавирусу. В частности, в данном документе предлагается рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за коронавируса.

"Опыт зарубежных стран показывает, что закрытие заведений общественного питания - действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам надо действовать на опережение, четко и решительно", - отметил глава Минздрава Илья Емец.

Шмыгаль призвал воздержаться от поездок по стране

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вечером 14 марта записал видеообращение, в котором призвал украинцев воздержаться от поездок не только за границу, но и между городами Украины.

При этом он отметил, что ситуация с коронавирусом в Украине развивается по умеренному сценарию.

"Кластеров и крупных вспышек болезни у нас, к счастью, пока нет. И мы делаем все, чтобы они не возникли", - заявил он.

Аваков не исключает более жестких ограничений в Украине из-за коронавируса

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ограничительные меры в Украине из-за коронавируса могут ужесточить. В частности, он отметил, что президент и правительство уже приняли несколько резких ограничительных мер и это было своевременно и правильно.

"Возможно, даже немного страхуясь. Так надо, и, вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", - заявил он.

Карантин в Украине: какие ограничения действуют сейчас

С 12 марта по 3 апреля в Украине закрыты все школы, детсады, университеты. Также не работают театры и кино, запрещенны массовые мероприятия (более 200 человек). Кроме того, в Черновцах и Радомышле введен режим ЧС регионального уровня - закрыты рынки, ограничено движение общественного транспорта.

С 00:00 16 марта Украина на две недели закрывает границу для иностранцев, а с 00:00 17 марта приостанавливает авиасообщение. Кроме того, закрываются 107 пунктов пропусков на украинской границе. Украинцы, которые находятся за границей смогут попасть в Украину через пункты пропуска только на личных авто, поскольку автобусы курсировать не будут. Кроме того, спецрейсы будут огранизовывать для тех, кто по объективным причинам не смог вернуться в Украину до 17 марта.

Все эти меры введены из-за коронавируса. В Украине по состоянию на 15 марта зарегистрировано три подтвержденных случая, один из них - летальный.