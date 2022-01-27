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Закроют ли школы Киева на карантин: ответ КГГА

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Киев, Четверг 27 января 2022 12:27
Закроют ли школы Киева на карантин: ответ КГГА Фото: столичные школы и садики не закрываются на карантин (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский заявал, что столичные школы и садики не закрываются на карантин. Решения о работе учебных заведений принимают их руководители, в зависимости от уровня заболеваемости в той или иной школе или саду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"За последние две недели ситуация с заболеваемостью детей и работников учебных заведений изменилась. Сегодня среди учителей и учеников болеют респираторными заболеваниями и коронавирусом чуть более одного процента. Именно поэтому мы даем возможность руководителям школ самостоятельно принимать решение о переводе на дистанционную форму обучения классов или всего учебного заведения в зависимости от ситуации", - заявил Мондриевский.

По его словам, такие шаги помогут разорвать цепочку заболеваемости, где ее уровень высокий. А с другой стороны, это не остановит учебный процесс во всех заведениях.

"Отдельно обращаюсь к родителям. Дистанционное обучение - это снижение заболеваемости без отрыва от учебного процесса, а не посещение общественных учреждений и, соответственно, распространение болезни. Объясняйте детям об их ответственности. Ведь, заболев, они несут заболевание домой, заражают всю семью. Чем тщательнее мы будем соблюдать элементарные правила, тем быстрее пройдем пик заболеваемости и вернемся к привычной жизни", - подчеркнул заместитель председателя КГГА

Напомним,в Одессе учеников 1-11 классов планируют перевести на дистанционную форму обучения. Это может произойти уже завтра, 27 января.

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