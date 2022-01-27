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Чи закриють школи Києва на карантин: відповідь КМДА

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Київ, Четвер 27 січня 2022 12:27
Чи закриють школи Києва на карантин: відповідь КМДА Фото: столичні школи та садки не закриваються на карантин (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

Заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський заявив, що столичні школи та садочки не закриваються на карантин. Рішення про роботу навчальних закладів приймають їхні керівники, залежно від рівня захворюваності на тій чи іншій школі чи садку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"За останні два тижні ситуація із захворюваністю дітей та працівників навчальних закладів змінилася. Сьогодні серед вчителів та учнів хворіють на респіраторні захворювання та коронавірус трохи більше одного відсотка. Саме тому ми даємо можливість керівникам шкіл самостійно приймати рішення про переведення на дистанційну форму навчання класів або всього навчального заклади залежно від ситуації", - заявив Мондрієвський.

За його словами, такі кроки допоможуть розірвати ланцюжок захворюваності, де його рівень високий. А з іншого боку, це не зупинить навчальний процес у всіх закладах.

"Особливо звертаюся до батьків. Дистанційне навчання - це зниження захворюваності без відриву від навчального процесу, а не відвідування громадських установ і, відповідно, поширення хвороби. Пояснюйте дітям про їхню відповідальність. Адже, захворівши, вони несуть захворювання додому, заражають усю сім'ю. ретельніше ми дотримуватимемося елементарних правил, тим швидше пройдемо пік захворюваності і повернемося до звичного життя", - наголосив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, в Одесі учнів 1-11 класів планують перевести на дистанційну форму навчання. Це може статися вже 27 січня.

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