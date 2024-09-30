"Закриваю цей розділ свого життя". Черговий чемпіон світу попрощався зі збірною Франції

За 10 днів до поєдинку Франції у Лізі націй проти Ізраїлю 33-річний форвард перегорнув сторінку виступів за "триколірних". Його останнім матчем у футболці команди став поєдинок проти Бельгії 9 вересня.

"Із переповненим спогадами серцем закриваю цей розділ свого життя. Дякую за цю чудову триколірну пригоду і до нових зустрічей", – написав Грізманн у соцмережах, додавши відео з найяскравішими моментами в складі збірної.

Водночас про остаточний відхід з футболу не йдеться. Француз як мінімум продовжить виступи за "Атлетіко", контракт із яким чинний до літа 2026 року.

Окрім того, нападник може продовжити кар'єру в північноамериканській МЛС, за прикладом свого колишнього партнера у збірній Олів'є Жиру. Грізманна сватали за океан ще минулого літа, та й він сам у власних соцмережах натякав на можливість такого варіанту.

Грізманн у збірній Франції: що відомо

Уперше зіграв за "триколірних" 5 березня 2014 року в поєдинку проти Нідерландів. Усього в його активі 137 матчів, в яких забив 44 голи (4-й найкращий бомбардир в історії) та зробив 38 асистів.

У складі національної команди футболіст тріумфував на чемпіонаті світу-2018 та в Лізі націй 2020/21. Також здобув "срібло" ЧС-2022 та Євро-2016.

Фото: Грізманн – чемпіон світу (instagram.com/antogriezmann)