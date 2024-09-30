"Закрываю этот раздел своей жизни". Очередной чемпион мира попрощался со сборной Франции

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн неожиданно объявил о завершении карьеры в национальной команде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный X футболиста.
За 10 дней до поединка Франции в Лиге наций против Израиля 33-летний форвард перевернул страницу выступлений за "трехцветных". Его последним матчем в футболке команды стал поединок против Бельгии 9 сентября.
"С переполненным воспоминаниями сердцем закрываю эту главу своей жизни. Спасибо за это замечательное трехцветное приключение и до новых встреч", – написал Гризманн в соцсетях, добавив видео с самыми яркими моментами в составе сборной.
В то же время об окончательном уходе из футбола речь не идет. Футболист продолжит выступления за "Атлетико", контракт с которым действует до лета 2026 года.
Не исключено также, что нападающий продолжит карьеру в американской МЦС по примеру своего бывшего партнера в сборной Оливье Жиру. Гризманна сватали за океан еще прошлым летом, да и он сам в собственных соцсетях намекал на возможность такого варианта.
Впервые сыграл за "трехцветных" 5 марта 2014 года в поединке против Нидерландов. Всего на его счету 137 матчей, в которых он забил 44 гола (4-й лучший бомбардир в истории) и сделал 38 ассистов.
В составе национальной команды футболист триумфовал на чемпионате мира-2018 и в Лиге наций 2020/21. Также получил "серебро" ЧМ-2022 и Евро-2016.
Ранее чемпион мира в составе сборной Франции завершил карьеру в 31 год.
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