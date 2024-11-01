"Закрив раунд" повертається на 5-й сезон: нові епізоди вже на каналі

Подкаст "Закрив раунд" Антона Полєскова та Іллі Кабачинського про технологічні феномени та людей, що їх створюють, стартував 5-й сезон. Вже за традицією партнер подкасту - IT-компанія FAVBET Tech.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Подкаст виходитиме двічі на тиждень. Один випуск з гостем і один - про українські чи іноземні tech-компанії, людей чи події.

Цього сезону автори багато говоритимуть і про те, як технології змінюють традиційні бізнеси і як традиційні бізнеси приходять у світ технологій.

Гість першого епізоду - Влада Зацаринна, CEO спільноти розробників DOU.

"Влада вже багато років розвиває головний майданчик для української tech-спільноти - DOU. Це потужне комʼюніті, і одночасно - великий бізнес. І про все це ми давно хотіли з нею поговорити", - розповідає ведучий подкасту Ілля Кабачинський.

У новому епізоді ведучі поговорили з Владою про аудиторію DOU, заробітки та канали доходів, диверсифікацію цих каналів та загалом все, що стосується саме бізнесової частини проєкту.

"Венчурні інвестори виділяють стартапи, навколо яких зібране лояльна спільнота. Це – захисний механізм, конкурентна перевага, яку не скопіюєш. У DOU вже є група лояльної аудиторії, тепер цікаво побачити, який бізнес навколо неї вийде побудувати у команди", - додає ведучий Антон Полєсков.

Також Влада розповіла про конкурентів, ринок та подальші можливості для розвитку. Йшлося й про подальшу розбудову tech-спільноти, що з моменту заснування є головною місією DOU.

Другий епізод присвятили OpenAI та одному з двох СЕО компанії Сему Альтману, який перетворив OpenAI на суто комерційний проєкт та вже встиг залучити найбільший раунд інвестицій в історії компанії розміром в 6,6 млрд доларів. В ході випуску Ілля та Антон розбирались, що сталось з оригінальною ідеєю OpenAI, чому від Альтмана пішли всі партнери та чи загрожує ця зміна звичайним користувачам?

Постійним партнером подкасту є українська ІТ-компанія FAVBET Tech, що спеціалізується на розробці інноваційних рішень для індустрії розваг. З 2022 року є активним учасником та партнером заходів Асоціації IT Ukraine, входить до п’ятірки найбільших платників податків серед резидентів "Дія.City" та підтримує мілітарні ініціативи Мінцифри.