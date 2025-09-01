"Закрив раунд" потрапив у шортлист "Слушно-2025". Тепер потрібен ваш голос

"Закрив раунд" увійшов до короткого списку премії "Слушно-2025" від Megogo одразу у двох номінаціях - "Подкаст про бізнес" та "Подкаст про науку й технології".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.

Голосування слухачів уже відкрите та триватиме до 5 вересня, а результати оголосять 30 вересня. Думка аудиторії важить 50% загального балу, тож значення має кожен голос.

Як проголосувати за "Закрив раунд"

Голосування вже відкрите та доступне на офіційній сторінці премії. Для того, щоби проголосувати:

Зайдіть у потрібні номінації ("Подкаст про бізнес", "Подкаст про науку й технології"), знайдіть "Закрив раунд" у коротких списках;

Натисніть "Віддати голос" (за правилами - 1 голос у кожній номінації).

Чому саме "Закрив раунд"

"Закрив раунд" - популярний подкаст ведучих Іллі Кабачинського та Антона Полєскова, що досліджує технологічні феномени, інвестиції та людей, що стоять за найважливішими новинами галузі.

Гості студії часто розповідають ексклюзиви, а для багатьох з них участь у подкасті стає першим досвідом великих публічних інтерв’ю. За п’ять сезонів учасниками "Закрив раунд" були десятки українських засновників та керівників провідних компаній, один з них - очільник Мінцифри Михайло Федоров.

У 2024 році команда подкасту запровадила відео-формат та випустила спеціальний епізод про життя технологічного кластеру Харкова під час війни.

Проєкт виходить за підтримки Favbet Tech - української технологічної компанії з топ-50 найбільших IT-бізнесів України та співініціатора створення AI-комітету Асоціації IT Ukraine.