"Закрыл раунд" попал в шортлист "Слушно-2025". Теперь нужен ваш голос

Украина, Понедельник 01 сентября 2025 18:10 promo
"Закрыл раунд" попал в шортлист "Слушно-2025". Теперь нужен ваш голос Фото: "Закрыл раунд" попал в шортлист "Слушно-2025" (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

"Закрыл раунд" вошел в короткий список премии "Слушно-2025" от Megogo сразу в двух номинациях - "Подкаст о бизнесе" и "Подкаст о науке и технологиях".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

Голосование слушателей уже открыто и продлится до 5 сентября, а результаты объявят 30 сентября. Мнение аудитории весит 50% общего балла, поэтому значение имеет каждый голос.

Как проголосовать за "Закрыл раунд"

Голосование уже открыто и доступно на официальной странице премии. Для того, чтобы проголосовать:

  • Зайдите в нужные номинации ("Подкаст о бизнесе", "Подкаст о науке и технологиях"), найдите "Закрыл раунд" в коротких списках;
  • Нажмите "Отдать голос" (по правилам - 1 голос в каждой номинации).

Почему именно "Закрыл раунд"

"Закрыл раунд" - популярный подкаст ведущих Ильи Кабачинского и Антона Полескова, исследующий технологические феномены, инвестиции и людей, стоящих за важнейшими новостями отрасли.

Гости студии часто рассказывают эксклюзивы, а для многих из них участие в подкасте становится первым опытом больших публичных интервью. За пять сезонов участниками "Закрыл раунд" были десятки украинских основателей и руководителей ведущих компаний, один из них - глава Минцифры Михаил Федоров.

В 2024 году команда подкаста ввела видео-формат и выпустила специальный эпизод о жизни технологического кластера Харькова во время войны.

Проект выходит при поддержке Favbet Tech - украинской технологической компании из топ-50 крупнейших IT-бизнесов Украины и соинициатора создания AI-комитета Ассоциации IT Ukraine.

Про "Слушно"

Премия "Слушно" от Megogo Audio уже пять лет отмечает лучшие украиноязычные подкасты. В этом году "Слушно" наградит победителей в 12 основных номинациях, а гран-при получит один из финалистов по решению команды Megogo. Впервые специальную награду получит и подкаст, набравший наибольшее количество голосов аудитории.

Для "Закрыл раунд" это уже второе участие в премии - в прошлом году подкаст уже попадал в короткий список номинации "Подкаст о науке и технологиях" и занял второе место.

