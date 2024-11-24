Закриття Туреччиною проток завадило Росії захопити Одесу та Миколаїв, - посол

За його словами, закриття Туреччиною проток Босфор і Дарданелли стало одним з ключових етапів оборони України.

"Одну "Москву" ми потопили, а ще два російські крейсери чекали у Середземному морі. І те, що Туреччина закрила протоки, вважаю, не дало змоги Росії використовувати свою перевагу на морі для захоплення Одеси, Миколаєва та інших територій, які, за планами Москви, мали бути окуповані внаслідок операцій з моря", - сказав посол.

Дипломат додав, що Туреччина також стала важливим транспортним хабом для України. Раніше, коли кораблі з вантажами для України зупинялися в турецьких портах, перевізники не могли забирати вантажі. Зараз діє траспортний безвіз між країнами.

"Без жодних ліцензій та дозволів наші компанії перевозять з турецьких та інших портів через територію Туреччини вкрай потрібні Україні вантажі", - додав Боднар.