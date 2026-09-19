Закриття "Руского дома" зупинить шпигунські мережі Кремля, - Сибіга

Мережу російських культурних центрів "Россотрудничество" та "Русскій дом" потрібно повністю закрити через загрозу дезінформації, дестабілізації та шпигунства.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у X .

Загроза національній безпеці

Голова МЗС наголосив, що не можна недооцінювати когнітивну сферу сучасної війни, адже Росія веде глобальну битву за розуми людей. Для цього вона використовує розгалужену мережу інструментів, включно з так званими "Русскіми домами".

"Фактично вони служать інструментами дезінформації, дестабілізації та шпигунства. Наш спільний європейський дім - це не місце для "Русскіх домів", які поширюють військову пропаганду та активно працюють над руйнуванням миру в Європі", - підкреслив дипломат.

Україна вже офіційно звернулася до урядів усього світу з проханням визнати загрозу для національної безпеки від цієї мережі та надала аргументи на користь їхнього повного закриття.

Де досі діють осередки пропаганди

Сибіга привітав рішення влади німецького Берліна, де напередодні закрили "Русскій дом". Водночас він зауважив, що мережа продовжує функціонувати в багатьох інших куточках світу: