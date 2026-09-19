Закрытие "Русского дома" остановит шпионские сети Кремля, - Сибига
Сеть российских культурных центров "Россотрудничество" и "Русский дом" нужно полностью закрыть из-за угрозы дезинформации, дестабилизации и шпионажа.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в X.
Угроза национальной безопасности
Глава МИД подчеркнул, что нельзя недооценивать когнитивную сферу современной войны, ведь Россия ведет глобальную битву за умы людей. Для этого она использует разветвленную сеть инструментов, включая так называемые "Русские дома".
"Фактически они служат инструментами дезинформации, дестабилизации и шпионажа. Наш общий европейский дом - это не место для "Русских домов", которые распространяют военную пропаганду и активно работают над разрушением мира в Европе", - подчеркнул дипломат.
Украина уже официально обратилась к правительствам всего мира с просьбой признать угрозу национальной безопасности от этой сети и предоставила аргументы в пользу их полного закрытия.
Где до сих пор действуют очаги пропаганды
Сибига приветствовал решение властей немецкого Берлина, где накануне закрыли "Русский дом". В то же время он отметил, что сеть продолжает функционировать во многих других уголках мира:
- по меньшей мере, в семи европейских странах эти центры до сих пор действуют;
- в ряде государств официальная инфраструктура остается полностью неприкосновенной или интегрированной в дипломатические структуры РФ;
- еще больший масштаб деятельности наблюдается в Африке, Центральной и Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке.
Реакция Украины на международные события
Напомним, что в последнее время Украина активизировала дипломатические усилия на международной арене и приветствовала ужесточение санкционного давления на Россию.
В частности, в сентябре 2026 года в Украине поздравили подписание президентом США Дональдом Трампом "адских санкций" против РФ. В МИД назвали этот шаг "историческим днем" и подчеркнули, что ограничения будут только усиливать международное давление на Москву.
Кроме того, украинская сторона выразила готовность приобщиться к новым дипломатическим инициативам Вашингтона.
В частности, Украина поддержала новое предложение США по энергетическому перемирию со страной-агрессорой. Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил, что Киев будет работать над реализацией этих мирных предложений