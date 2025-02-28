Закриття аптек і дефіцит ліків: які наслідки може мати ручне регулювання цін

Мова йде про зміни до закону "Про лікарські засоби" та постанову Кабміну на виконання рішення РНБО для регулювання фармацевтичного ринку та забезпечення прозорого ціноутворення на лікарські засоби.

Якщо не виправити хоча б урядову постанову, вже найближчим часом українці відчують суттєве скорочення асортименту медпрепаратів.

Каталог цін та заборона обігу ліків, якщо їх ціна вища за референтну, на практиці означатимуть зникнення до 40% пропозицій ліків, в основному імпортних. З ринку підуть відомі іноземні виробники, ще й заберуть не тільки оригінальні препарати, а й свої генерики. Держава просто заборонила ввезення ліків за ціною, яку вона вважатиме “неправильною”, адже саме держава вибиратиме країни для порівняння. Пацієнт хоче купити, нехай дорожче, проте якісні ліки, але не може, бо за нього вже чиновники вирішили, що ці ліки йому не потрібні.

Встановлення максимальної націнки у 8% для дистрибʼюторів може призвести до зникнення тих постачальників, які ще залишились на ринку. Цієї націнки не вистачить на імпортерів, які возять свої та чужі ліки, первинних дистриб’юторів, які акумулюють ці ліки, та вторинних дистрибʼюторів, які у них купують ліки, та перепродають аптекам чи працюють з тими постачальниками, з якими первинні працювати не хочуть.

Місцевих виробників обмежуватимуть у ціні на їхню продукцію. Вони тепер будуть зобов’язані продавати ліки за найнижчою ціною з наявних в сусідніх (референтних країнах).

Дистриб’юторам прописали квоти, що завдасть суттєвої шкоди. На поточному ринку є два дистриб’ютори, які вже історично обслуговують 90% ринку, а решта дистриб’юторів сукупно працюють на 10% ринку. Зрозуміло, що склади, логістика, ресурси розподілені відповідним чином. Тепер дистриб’ютори з 90% ринку зможуть обслуговувати лише 40% замовлень. Ба більше, дистрибʼютори не будуть витрачати свої квоти на нерентабельні регіони - села, невеличкі містечка, прифронтові території.

Чиновники заборонили виробникам фінансувати аптеки, і фактично залишили аптеки без засобів для розвитку. І тут в рітейлу вихід лише один - скорочувати витрати. Отже є ризики закриття дотаційних та малорентабельні аптеки (села й невеликі містечка).