Закрытие аптек и дефицит лекарств: какие последствия может иметь ручное регулирование цен

Речь идет об изменениях в закон "О лекарственных средствах" и постановление Кабмина во исполнение решения СНБО для регулирования фармацевтического рынка и обеспечения прозрачного ценообразования на лекарственные средства.

Если не исправить хотя бы правительственное постановление, уже в ближайшее время украинцы почувствуют существенное сокращение ассортимента медпрепаратов.

Каталог цен и запрет обращения лекарств, если их цена выше референтной, на практике будут означать исчезновение до 40% предложений лекарств, в основном импортных. С рынка уйдут известные иностранные производители, еще и заберут не только оригинальные препараты, но и свои генерики. Государство просто запретило ввоз лекарств по цене, которую оно посчитает "неправильной", ведь именно государство будет выбирать страны для сравнения. Пациент хочет купить, пусть дороже, но качественные лекарства, но не может, потому что за него уже чиновники решили, что эти лекарства ему не нужны.

Установление максимальной наценки в 8% для дистрибьюторов может привести к исчезновению тех поставщиков, которые еще остались на рынке. Этой наценки не хватит на импортеров, которые возят свои и чужие лекарства, первичных дистрибьюторов, которые аккумулируют эти лекарства, и вторичных дистрибьюторов, которые у них покупают лекарства и перепродают аптекам или работают с теми поставщиками, с которыми первичные работать не хотят.

Местных производителей будут ограничивать в цене на их продукцию. Они теперь будут обязаны продавать лекарства по самой низкой цене из имеющихся в соседних (референтных странах).

Дистрибьюторам прописали квоты, что нанесет существенный ущерб. На текущем рынке есть два дистрибьютора, которые уже исторически обслуживают 90% рынка, а остальные дистрибьюторы совокупно работают на 10% рынка. Понятно, что склады, логистика, ресурсы распределены соответствующим образом. Теперь дистрибьюторы с 90% рынка смогут обслуживать только 40% заказов. Более того, дистрибьюторы не будут тратить свои квоты на нерентабельные регионы - села, небольшие городки, прифронтовые территории.

Чиновники запретили производителям финансировать аптеки, и фактически оставили аптеки без средств для развития. И здесь у ритейла выход только один - сокращать расходы. Так что есть риски закрытия дотационных и малорентабельных аптек (села и небольшие городки).