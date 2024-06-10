Закритий, але не для всіх. Чому в Києві обмежений рух на Південному мосту

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Коли та чому закрили Південний міст

Південний міст перекрили ще у березні 2022 року під час наступу росіян на Київ. Але офіційно Рада оборони Києва ухвалила рішення про закриття Південного мосту для приватного транспорту на невизначений термін лише 21 червня 2022 року. Відповідне рішення було зафіксоване у протоколі Ради оборони.

Обмеження на пересування Південним мостом почало діяти о 00:00 22 червня 2022 року. А контроль за виконанням рішення Ради оборони міста поклали на комендатуру Києва.

Причина та підстави для закриття мосту не пояснювалися, але в місцевій владі декілька разів заявляли, що такі обмеження потрібні для забезпечення безпеки в Києві.

"Обмеження руху по Південному мосту насамперед передбачено через воєнний стан. Це рішення Ради оборони міста Києва. І, до того ж дійсно, всі мости у столиці обмежено пропускають транспорт", - говорив гендиректор "Київавтодор" Олександр Федоренко.

Хто може їздити Південним мостом

Відповідно до протоколу Ради оборони Києва проїзд Південним мостом дозволений військовому транспорту, транспорту екстрений та аварійних служб, громадському транспорту, транзитним вантажівкам, а також транспорту зі спеціальною перепусткою.

Після кількох скандалів в соцмережах через відео блогерів, які користувалися Південним мостом завдяки перепустці на комендантську годину, голова КМВА Сергій Попко пояснив, що така перепустка не є підставою для проїзду закритим мостом.

"Перепустка на комендантську годину не дає право проїзду через Південний міст. Ні вдень, ні вночі. Право проїзду мають виключно військовослужбовці та інші представники сил оборони, транспорт, який забезпечує життєдіяльність міста, великовантажні автомобілі", - заявляв він.

Під час повітряних тривог Південний міст закритий для всіх.

Чи планують відкривати Південний міст

Як вже було згадано вище, Рада оборони Києва у своєму рішенні не визначила дату завершення дії обмеження руху Південним мостом. Отже, він буде закритим до відповідного рішення Ради оборони міста.

На сьогодні місцева влада не робила жодних заяв про плани відкрити Південний міст.