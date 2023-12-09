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Закриті станції метро у Києві будуть працювати як укриття, але їх перевірять

Київ, Субота 09 грудня 2023 14:58
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Закриті станції метро у Києві будуть працювати як укриття, але їх перевірять Фото: станції метро у Києві, які закрили, працюватимуть як укриття (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Шість станцій на синій гілці метро у Києві, які закрили на ремонт, будуть працювати як укриття. Але їх перевірять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Сьогодні, 9 грудня, відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо ситуації з метро у Києві.

На засіданні були присутні віце-прем'єр з відновлення Олександр Кубраков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, мер Києва Віталій Кличко.

Комісія встановила, що через розгерметизацію тунелю метро та підтоплення перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" існує потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру.

Закриті станції метро продовжать працювати як укриття на випадок повітряних тривог, але їх перевірять. Йдеться про станції "Теремки", "Іподром", "Виставковий центр", "Васильківська", "Голосіївська" та "Деміївська".

"При цьому прийнято рішення, що станції та вестибюлі закритої гілки можуть використовуватися як укриття під час повітряної тривоги. Відповідним відомствам доручено провести додаткову перевірку безпеки таких укриттів", - йдеться у повідомленні.

Що сталося

Вчора, 8 грудня, рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" у Києві закрили. Причиною цього стала розгерметизація тунелю метро, тому перегін закрили на ремонт.

В КМДА повідомили, що в столиці курсуватиме наземний транспорт, що дублюватиме маршрути закритих станцій.

Глава МВС заявив, що рух на Либідській площі врегулюють, оскільки там побільшає транспорту через закриття метро. Патрульна поліція показала нову схему руху транспорту.

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