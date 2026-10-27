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Закордонний паспорт за кордоном: чи потрібен чоловікам витяг із "Резерв+"

08:05 27.10.2026 Вт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Закордонний паспорт за кордоном: чи потрібен чоловікам витяг із "Резерв+" Фото: чоловікам за кордоном не потрібно показувати військовий документ для отримання паспорта (Getty Images)
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Чоловіки віком 18-60 років можуть оформити закордонний паспорт у закордонних центрах "Паспортного сервісу" без пред'явлення військово-облікового документа. Їхні дані перевіряють автоматично, але сам документ має бути чинним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Паспортного сервісу.

Закордонні підрозділи ДП "Документ" оформлюють паспорти чоловікам призовного віку лише за наявності чинного військово-облікового документа. Його дійсність перевіряють через обмін даними між реєстрами ДМС і Міноборони, тож фізично пред'являти документ не потрібно.

Якщо документ недійсний або відсутній, паспорт не оформлять. Водночас, за словами в ДМС, відсутні дані можуть внести в реєстр автоматично, без проходження ВЛК.

Звідки взялася вимога про роздруківку

Вимога показувати роздрукований витяг із "Резерв+" з'явилася 2 жовтня, коли через технічний збій ДП "Документ" тимчасово зупинило прийом заяв на паспорти та ID-картки. Готові документи тоді видавали лише за роздруківкою.

Уже 4 жовтня роботу відновили, і військовий облік знову перевіряють автоматично. Отже, тимчасова вимога більше не діє.

Записи до електронної черги, які припали на дні збою, залишаються дійсними: працівники мають зв'язатися із заявниками і погодити новий час.

Обов'язкову перевірку військового обліку для оформлення паспортів за кордоном запровадили в травні 2024 року, після ухвалення закону про посилення мобілізації. Відтоді чоловіки призовного віку можуть отримати паспорт за кордоном лише з оновленими військово-обліковими даними.

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