Законы о Высшем совете правосудия и предложения Зеленского: что сегодня рассмотрит Рада

Рада сегодня продолжит рассмотрение поправок ко второму чтению законопроекта о перезагрузке Высшего совета правосудия. Также нардепы рассмотрят предложения президента об обеспечении задержанному, подозреваемому, обвиняемому, осужденному права на получение правовой помощи.
Парламентарии намерены проголосовать за законопроекты:
№5068 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия", закончив рассмотрение поправок к нему.
№5069 "О внесении изменений в статью 188-32 кодекса Украины Об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований Дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия".
предложения президента Владимира Зеленского к законам "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения задержанному, подозреваемому, обвиняемому, осужденному права на получение правовой помощи" (№2063) и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития института старост" (№4535).
№5660 "О принудительном исполнении решений",
№5002 "О внесении изменений в закон Украины "О библиотеках и библиотечном деле".