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Законы о Высшем совете правосудия и предложения Зеленского: что сегодня рассмотрит Рада

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Киев, Среда 14 июля 2021 08:57
Законы о Высшем совете правосудия и предложения Зеленского: что сегодня рассмотрит Рада Фото: Рада собирается на пленарное заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Рада сегодня продолжит рассмотрение поправок ко второму чтению законопроекта о перезагрузке Высшего совета правосудия. Также нардепы рассмотрят предложения президента об обеспечении задержанному, подозреваемому, обвиняемому, осужденному права на получение правовой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на повестку дня Рады.

Парламентарии намерены проголосовать за законопроекты:

  • №5068 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия", закончив рассмотрение поправок к нему.
  • №5069 "О внесении изменений в статью 188-32 кодекса Украины Об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований Дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия".
  • предложения президента Владимира Зеленского к законам "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения задержанному, подозреваемому, обвиняемому, осужденному права на получение правовой помощи" (№2063) и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития института старост" (№4535).
  • №5660 "О принудительном исполнении решений",
  • №5002 "О внесении изменений в закон Украины "О библиотеках и библиотечном деле".
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