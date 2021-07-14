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Закони про Вищу раду правосуддя та пропозиції Зеленського: що сьогодні розгляне Рада

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Київ, Середа 14 липня 2021 08:57
Закони про Вищу раду правосуддя та пропозиції Зеленського: що сьогодні розгляне Рада Фото: Рада збирається на пленарне засідання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Рада сьогодні продовжить розгляд поправок до другого читання законопроекту про перезавантаження Вищої ради правосуддя. Також нардепи розглянуть пропозиції президента про забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на порядок денний Ради.

Парламентарії мають намір проголосувати за законопроекти:

  • №5068 "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя", закінчивши розгляд поправок до нього.
  • №5069 "Про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя".
  • пропозиції президента Володимира Зеленського до законів "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги" (№2063) та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост" (№4535).
  • №5660 "Про примусове виконання рішень",
  • №5002 "Про внесення змін до закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу".
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