Законы о Нацбанке и Бюро экономической безопасности: что сегодня рассмотрит Рада
Фото: Рада проведет заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Народные депутаты сегодня собираются для проведения заседания Рады. Они рассмотрят, в частности, законопроекты о Национальном банке Украины и Бюро экономической безопасности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на повестку дня Рады.
Народные депутаты рассмотрят законопроекты:
- относительно развития производства биометана (5464),
- относительно применения к осужденным и лицам, содержащимся под стражей, мер принудительного кормления (4323),
- о государственной поддержке сферы спорта (4577),
- о лекарственных средствах (5547),
- относительно течения сроков обращения за получением административных и других услуг во время действия карантина (5454),
- относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины (5850),
- об уточнении информации, которая подается Национальным банком Украины для составления Бюджетной декларации (5853),
- об охране и сохранении особо ценных участков природных водоемов и водотоков (5413),
- об обеспечении поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (5433),
- о повышении качества пищевых продуктов, потребляемых детьми (5148),
- о введении деятельности Бюро экономической безопасности Украины (3959).
Также парламентарии заслушают отчет временной следственной комиссии Верховной рады Украины по вопросам проверки и оценки состояния акционерного общества "Украинская железная дорога".