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Законы о Нацбанке и Бюро экономической безопасности: что сегодня рассмотрит Рада

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Киев, Четверг 09 сентября 2021 09:02
Законы о Нацбанке и Бюро экономической безопасности: что сегодня рассмотрит Рада Фото: Рада проведет заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Народные депутаты сегодня собираются для проведения заседания Рады. Они рассмотрят, в частности, законопроекты о Национальном банке Украины и Бюро экономической безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на повестку дня Рады.

Народные депутаты рассмотрят законопроекты:

  • относительно развития производства биометана (5464),
  • относительно применения к осужденным и лицам, содержащимся под стражей, мер принудительного кормления (4323),
  • о государственной поддержке сферы спорта (4577),
  • о лекарственных средствах (5547),
  • относительно течения сроков обращения за получением административных и других услуг во время действия карантина (5454),
  • относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины (5850),
  • об уточнении информации, которая подается Национальным банком Украины для составления Бюджетной декларации (5853),
  • об охране и сохранении особо ценных участков природных водоемов и водотоков (5413),
  • об обеспечении поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (5433),
  • о повышении качества пищевых продуктов, потребляемых детьми (5148),
  • о введении деятельности Бюро экономической безопасности Украины (3959).

Также парламентарии заслушают отчет временной следственной комиссии Верховной рады Украины по вопросам проверки и оценки состояния акционерного общества "Украинская железная дорога".

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