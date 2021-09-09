ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Закони про Нацбанк та Бюро економічної безпеки: що сьогодні розгляне Рада

Новость на русском →
Київ, Четвер 09 вересня 2021 09:02
Закони про Нацбанк та Бюро економічної безпеки: що сьогодні розгляне Рада Фото: Рада проведе засідання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Народні депутати сьогодні збираються для проведення засідання Ради. Вони розглянуть, зокрема, законопроекти про Національний банк України та Бюро економічної безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на порядок денний Ради.

Народні депутати розглянуть законопроекти:

  • щодо розвитку виробництва біометану (5464),
  • щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування (4323),
  • щодо державної підтримки сфери спорту (4577),
  • про лікарські засоби (5547),
  • щодо перебігу строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг під час дії карантину (5454),
  • щодо окремих питань діяльності Національного банку України (5850),
  • щодо уточнення інформації, яка подається Національним банком України для складання Бюджетної декларації (5853),
  • щодо охорони та збереження особливо цінних ділянок природних водойм та водотоків (5413),
  • щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (5433),
  • щодо підвищення якості харчових продуктів, що споживаються дітьми (5148),
  • щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України (3959).

Також парламентарі заслухають звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з питань перевірки та оцінки стану акціонерного товариства "Українська залізниця".

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада Національний банк України
NEWS
В Україні вперше з травня більше трьох тисяч нових COVID-випадків
В Україні вперше з травня більше трьох тисяч нових COVID-випадків
DAILY
Голоси Донбасу. Навіщо Росія роздає паспорти жителям ОРДЛО і жене їх на вибори
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Голоси Донбасу. Навіщо Росія роздає паспорти жителям ОРДЛО і жене їх на вибори