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Законопроекты Зеленского и легализация медицинского каннабиса: что сегодня рассмотрит Рада

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Киев, Вторник 13 июля 2021 09:29
Законопроекты Зеленского и легализация медицинского каннабиса: что сегодня рассмотрит Рада Фото: Рада собирается на заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня Верховная рада Украины проведет пленарное и внеочередное заседание. Народные депутаты рассмотрят, в частности, предложения президента к трем законам.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на повестку дня парламента.

Парламентарии рассмотрят предложения президента к закону "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" (№3711-д).

Также предложения к законам "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения задержанному, подозреваемому, обвиняемому, осужденному права на получение правовой помощи "(№2063) и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития института старост" (№4535).

Народные депутаты также намерены включить в повестку дня и сократить сроки рассмотрения президентского проекта закона №5712 "О большом Государственном Гербе Украины".

Во втором чтении планируется рассмотреть президентские законопроекты:

  • №5068 о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия,
  • №5069 "О внесении изменений в статью 188-32 кодекса Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия".

В 16.00 начнется внеочередное заседание парламента, созванное по требованию президента.

В повестке дня законопроекты:

  • №5596 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности",
  • №3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности",
  • №5420 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров",
  • №5270 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно особенностей налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов".
  • №5431 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования деятельности Антимонопольного комитета Украины".
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