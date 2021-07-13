Законопроекти Зеленського та легалізація медичного канабісу: що сьогодні розгляне Рада

Сьогодні Верховна рада України проведе пленарне та позачергове засідання. Народні депутати розглянуть, зокрема, пропозиції президента до трьох законів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на порядок денний парламенту .

Парламентарі розглянуть пропозиції президента до закону "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" (№3711-д).

Також пропозиції до законів "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги" (№2063) та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост" (№4535).

Народні депутати також мають намір включити до порядку денного та скоротити терміни розгляду президентського проекту закону №5712 "Про великий Державний Герб України".

У другому читанні планується розглянути президентські законопроекти:

№5068 щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя,

№5069 "Про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя".

О 16.00 розпочнеться позачергове засідання парламенту, скликане на вимогу президента.

У порядку денному законопроекти: