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Законопроекти Зеленського та легалізація медичного канабісу: що сьогодні розгляне Рада

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Київ, Вівторок 13 липня 2021 09:29
Законопроекти Зеленського та легалізація медичного канабісу: що сьогодні розгляне Рада Фото: Рада збирається на засідання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні Верховна рада України проведе пленарне та позачергове засідання. Народні депутати розглянуть, зокрема, пропозиції президента до трьох законів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на порядок денний парламенту.

Парламентарі розглянуть пропозиції президента до закону "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" (№3711-д).

Також пропозиції до законів "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги" (№2063) та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост" (№4535).

Народні депутати також мають намір включити до порядку денного та скоротити терміни розгляду президентського проекту закону №5712 "Про великий Державний Герб України".

У другому читанні планується розглянути президентські законопроекти:

  • №5068 щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя,
  • №5069 "Про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя".

О 16.00 розпочнеться позачергове засідання парламенту, скликане на вимогу президента.

У порядку денному законопроекти:

  • №5596 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності",
  • №3822 "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності",
  • №5420 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів",
  • №5270 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів".
  • №5431 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України".
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