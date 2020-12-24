Законопроекты о пенсионной системе продуцируют риск остаться без пенсионных накоплений, - нардеп

Фото: Сергей Магера (facebook.com)

Внедрение накопительного уровня пенсионной системы, предлагаемой в законопроекте №2683 нардепом Галиной Третьяковой, может оставить людей без их пенсионных сбережений.

Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

По его словам, в зарегистрированном в Верховной раде законопроекте о введении второго уровня пенсионной реформы не предусмотрены гарантии сбережения пенсионных накоплений граждан, а также их защиты от инфляции и девальвации.

Депутат не исключает, что в рамках реформы лоббируются интересы частных пенсионных фондов.

"Я предполагаю, что это лоббирование посредников финансовых структур, которые на этом, безусловно, заработают. Восточная Европа уже доказала несостоятельность сегодня этих пенсионных фондов, потому что мир еще не придумал, как застраховаться от инфляции и недоброкачественной работы этих фондов", - рассказал Магера.

Он подчеркнул: если украинцев заставят вкладывать деньги в частные пенсионные фонды, где государство не несет ответственности за средства, граждане через несколько десятков лет могут получить при выходе на пенсию копейки из-за инфляции, или вовсе оказаться без денег из-за банкротства фондов.

"Пенсионные частные фонды - это колоссальные риски для людей остаться без денег, без пенсии вообще", - сказал Магера.

В частности, депутат рассказал, что в свое время, работая на Мариупольском комбинате им. Ильича, был застрахован в компании "Илличевская" и делал отчисления, чтобы после выхода на пенсию получать от компании дополнительные средства. Однако вследствие инфляции и мирового кризиса полученная сумма оказалась мизерной.

"Это началось в 2002-2003 году, и должна была быть к 2016 году дополнительная надбавка к пенсии. После 2008 года это все лопнуло, как мыльный пузырь. Хотя мотивация была еще та: человек платит сумму, и ровно столько за него платит еще комбинат Ильича. Т.е. выгода для человека была 100%. Но инфляция и то что, произошла непредсказуемая история - мировой кризис - перечеркнул эту историю… Деньги ко мне вернулись, но они уже потеряли покупательскую способность в десятки раз", - объяснил Магера.

Напомним, ранее народный депутат Украины Муса Магомедов заявил, что введение второго уровня пенсионной реформы усиливает нагрузку на население и бизнес, а выгоду получат только частные финансовые фонды.

В свою очередь экономист Сергей Блинов заявил, что при внедрении накопительной системы пенсионного обеспечения необходимо на государственном уровне внедрить механизм гарантирования сохранности пенсионных взносов граждан - такой же, как сейчас, работает для взносов в украинских банках.

Как известно, в Верховной Рраде зарегистрированы два законопроекта по внедрению накопительного уровня пенсионной реформы - депутатский "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" (№2683) и правительственный "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы" (№4408), каждый из которых, по словам экспертов, предполагает дополнительные расходы для бизнеса.