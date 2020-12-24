Законопроекти про пенсійну систему продукують ризик залишитися без пенсійних накопичень, - нардеп

Фото: Сергій Магера (facebook.com)

Впровадження накопичувального рівня пенсійної системи, запропонованої в законопроекті №2683 нардепом Галиною Третьякової, може залишити людей без їх пенсійних заощаджень.

Про це заявив народний депутат Сергій Магера.

За його словами, зареєстрований у Верховній раді законопроект про введення другого рівня пенсійної реформи не передбачає гарантії збереження пенсійних накопичень громадян, а також їх захисту від інфляції та девальвації.

Депутат не виключає, що в рамках реформи лобіюються інтереси приватних пенсійних фондів.

"Я припускаю, що це лобіювання посередників фінансових структур, які на цьому, безумовно, зароблять. Східна Європа вже довела неспроможність сьогодні цих пенсійних фондів, тому що світ ще не придумав, як застрахуватися від інфляції та неякісної роботи цих фондів", - розповів Магера.

Він підкреслив: якщо українців змусять вкладати гроші в приватні пенсійні фонди, де держава не несе відповідальності за кошти, громадяни через кілька десятків років можуть отримати при виході на пенсію копійки через інфляцію, або взагалі опинитися без грошей через банкрутство фондів.

"Приватні пенсійні фонди - це колосальні ризики для людей залишитися без грошей, без пенсії взагалі", - сказав Магера.

Зокрема, депутат розповів, що у свій час, працюючи на Маріупольському комбінаті ім. Ілліча, був застрахований у компанії "Іллічівськ" і робив відрахування, щоб після виходу на пенсію отримувати від компанії додаткові кошти. Однак внаслідок інфляції та світову кризу отримана сума виявилася мізерною.

"Це почалося у 2002-2003 році, і повинна була бути до 2016 року додаткова надбавка до пенсії. Після 2008 року це все лопнуло, як мильна бульбашка. Хоча мотивація була ще та: людина платить суму, і рівно стільки за нього платить ще комбінат Ілліча. Тобто вигода для людини була 100%. Але інфляція і те що, сталася непередбачувана історія - світова криза - перекреслили цю історію... Гроші до мене повернулися, але вони вже втратили купівельну спроможність в десятки разів", - пояснив Магера.

Нагадаємо, раніше народний депутат України Муса Магомедов заявив, що введення другого рівня пенсійної реформи посилює навантаження на населення і бізнес, а вигоду отримають лише приватні фінансові фонди.

Своєю чергою економіст Сергій Блінов заявив, що при запровадженні накопичувальної системи пенсійного забезпечення необхідно на державному рівні впровадити механізм гарантування збереження пенсійних внесків громадян - такий же, як зараз, працює для внесків в українських банках.

Як відомо, у Верховній раді зареєстровано два законопроекти щодо впровадження накопичувального рівня пенсійної реформи - депутатський "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення" (№2683) і урядовий "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо накопичувальної професійної пенсійної системи" (№4408), кожен з яких, за словами експертів, передбачає додаткові витрати для бізнесу.