Рада не включила законопроект Зеленского в повестку дня

Народные депутаты не поддержали включение законопроекта президента Владимира Зеленского о выборах в повестку дня. Об сообщил председатель ВР Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, текст законопроекта Зеленского о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов" вручили нардепам на рассмотрение.

"Прошу проголосовать за включение в повестку дня сессии законопроектов № 10319 и 10319-1. Голосуем. 92. Решение не принято", - сообщил Парубий.

Также Рада не включила в повестку дня законопроект Зеленского о публичных закупках.

"Включить в повестку дня сессии законопроект о публичных закупках во время избирательного процесса. 127 -" За" Решение не принято", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский внес в Верховную раду законопроект о выборах.

"Зашел законопроект, подписанный президентом Украины в аппарат ВР. Я дал поручение зарегистрировать его, размножиты. У депутатов должно быть на руках то, за что они будут голосовать. Я просматривал законопроект и был разочарован. Предложенная нам система это полностью закрытые списки", - заявил Парубий.

Также сегодня Зеленский внес в Раду свой первый законопроект. Это проект закона о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" относительно осуществления закупок во время избирательного процесса.

РБК-Украина писало, что Зеленский во время консультаций о роспуске парламента предложил внести изменения в закон о выборах народных депутатов. В частности, первой поправкой является отмена мажоритарной системы, по которой сейчас избирается половина парламента.

Добавим, Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва. Своим указом президент также назначил досрочные выборы на 21 июля.

На консультациях президент Украины Владимир Зеленский и лидеры фракций Верховной рады предварительно договорились о проведении досрочных парламентских выборов 21 июля или 28 июля 2019 года.