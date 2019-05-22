Рада не включила законопроект Зеленського до порядку денного

Народні депутати не підтримали включення законопроекту президента Володимира Зеленського про вибори до порядку денного. Про повідомив голова ВР Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, текст законопроекту Зеленського про внесення змін до закону "Про вибори народних депутатів" вручили нардепам на розгляд.

"Прошу проголосувати за включення в порядок денний сесії законопроектів № 10319 і 10319-1. Голосуємо. 92 ЗА. Рішення не прийнято", - повідомив Парубій.

Також Рада не включила до порядку денного законопроект Зеленського про публічні закупівлі.

"Включити в порядок денний сесії законопроект про публічні закупівлі під час виборчого процесу. 127 -" За" Рішення не прийнято", - додав він

Раніше повідомлялось, що Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про вибори.

"Зайшов законопроект, підписаний президентом України в апарат ВР. Я дав доручення зареєструвати його, размножити. Депутати мають мати на руках, що голосувати. Я переглядав законопроект і був розчарований. Запропонована нам система це є повністю закриті списки", - заявив Парубій.

Також сьогодні Зеленський вніс в Раду свій перший законопроект. Це проект закону про внесення змін до закону України "Про публічних закупівель" щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу.

РБК-Україна писало, що Зеленський під час консультацій про розпуск парламенту запропонував внести зміни в закон про вибори народних депутатів. Зокрема, першою поправкою є скасування мажоритарної системи, за якою зараз обирається половина парламенту.

Додамо, Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної ради восьмого скликання. Своїм указом президент також призначив дострокові вибори на 21 липня.

На консультаціях президент України Володимир Зеленський і лідери фракцій Верховної ради попередньо домовилися про проведення дострокових парламентських виборів 21 липня або 28 липня 2019 року.