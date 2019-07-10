Законопроект о запрете нецензурной лексики направили на доработку

Законопроект народного депутата Ольги Богомолец "О противодействии сквернословию" должен быть доработан. За соответствующее решение единогласно проголосовал комитет Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики, передает корреспондент РБК-Украина.

Как заявила заместитель главы комитета Ольга Червакова, украинское общество не готово к запрету употребления нецензурной лексики в условиях войны в стране и серьезных изменений в государстве.

"Речь не идет лишь о том, когда молоток падает на палец. Речь идет о том, что у нас происходят бурные изменения в обществе. Нам говорят, что много матерной брани, да, действительно много. А явлений, которые можно назвать только таким словом, не много? А как работают некоторые государственные органы? Когда суды выпускают на свободу которого беркутовца-людоеда, это как назвать: "ой, лихонько"?" - подчеркнула она.

Червакова заявила, что законопроект должен быть доработан.

"Я считаю, что государство не должно вмешиваться в сферу общественной морали. Кто за доработку? Единогласно", - сказала Червакова.

Напомним, 2 июля в Верховной раде был зарегистрирован законопроект народного депутата Ольги Богомолец "О противодействии сквернословию", который предусматривает штрафы за употребление нецензурной лексики, в частности, в интернете.

Законопроект вызвал неоднозначную реакцию граждан и вызвал бурное обсуждение в социальных сетях.