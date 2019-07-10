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Законопроект о запрете нецензурной лексики направили на доработку

Новости » Общество    10.07.2019 - 13:11
Законопроект о запрете нецензурной лексики направили на доработку
Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Раде считают, что запрет нецензурной лексики не актуален

Законопроект народного депутата Ольги Богомолец "О противодействии сквернословию" должен быть доработан. За соответствующее решение единогласно проголосовал комитет Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики, передает корреспондент РБК-Украина.

Как заявила заместитель главы комитета Ольга Червакова, украинское общество не готово к запрету употребления нецензурной лексики в условиях войны в стране и серьезных изменений в государстве.

"Речь не идет лишь о том, когда молоток падает на палец. Речь идет о том, что у нас происходят бурные изменения в обществе. Нам говорят, что много матерной брани, да, действительно много. А явлений, которые можно назвать только таким словом, не много? А как работают некоторые государственные органы? Когда суды выпускают на свободу которого беркутовца-людоеда, это как назвать: "ой, лихонько"?" - подчеркнула она.

Червакова заявила, что законопроект должен быть доработан.

"Я считаю, что государство не должно вмешиваться в сферу общественной морали. Кто за доработку? Единогласно", - сказала Червакова.

Напомним, 2 июля в Верховной раде был зарегистрирован законопроект народного депутата Ольги Богомолец "О противодействии сквернословию", который предусматривает штрафы за употребление нецензурной лексики, в частности, в интернете.

Законопроект вызвал неоднозначную реакцию граждан и вызвал бурное обсуждение в социальных сетях.

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