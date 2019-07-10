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Законопроект про заборону нецензурної лексики направили на доопрацювання

Новини » Суспільство    10.07.2019 - 13:11
Законопроект про заборону нецензурної лексики направили на доопрацювання
Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Раді вважають, що заборона нецензурної лексики не на часі

Законопроект народного депутата Ольги Богомолець "Про протидію лихослів'ю" має бути доопрацьований. За відповідне рішення одноголосно проголосував комітет Верховної ради з питань свободи слова та інформаційної політики, передає кореспондент РБК-Україна.

Як заявила заступниця голови комітету Ольга Червакова, українське суспільство не готове до заборони вживання нецензурної лексики в умовах війни в країні та серйозних змін у державі.

"Мова не йде лише про те, коли молоток падає на палець. Мова йде про те, що в нас відбуваються буремні зміни в суспільстві. Нам кажуть, що багато матірної лайки, так, дійсно багато. А явищ, які можна обізвати тільки таким словом, не багато? А як працюють деякі державні органи? Коли суди випускають на свободу якого беркутівця-людожера, це як назвати: "ой, лишенько"?" - сказала вона.

Червакова заявила, що законопроект має бути допрацьований.

"Я вважаю, що держава не має втручатись в сферу суспільної моралі. Хто за доопрацювання? Одноголосно", - сказала Червакова.

Нагадаємо, 2 липня у Верховній раді був зареєстрований законопроект народного депутата Ольги Богомолець "Про протидію лихослів'ю", який передбачає штрафи за вживання нецензурної лексики, зокрема, в інтернеті.

Законопроект викликав неоднозначну реакцію громадян та спричинив бурхливе обговорення в соціальних мережах.

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