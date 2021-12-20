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Законопроект о временных администрациях угрожает интеграции Украины в энергосистему ЕС, - РЭУ

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Киев, Понедельник 20 декабря 2021 13:55
Законопроект о временных администрациях угрожает интеграции Украины в энергосистему ЕС, - РЭУ Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Законопроект о временных администрациях в энергокомпаниях угрожает интеграции Украины в европейское энергетическое сообщество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение общественного союза "Умные электросети Украины" (РЭУ) в Министерство энергетики с требованием пересмотреть проект закона.

"В проекте закона не конкретизировано в каких случаях предусматривается введение временной администрации, что не соответствует принципу правовой определенности и приведет к произвольному толкованию оснований введения временной администрации", - отмечают операторы систем распределения.

Эти и другие недостатки законопроекта противоречат не только Конституции, но и не согласованы с законодательством Европейского Энергетического Сообщества в сфере энергетики.

"Что может угрожать интеграции Украинской энергосистемы с европейской", - подчеркнули в РЭУ.

В свою очередь, в Союзе предлагают считать поводом для введения администраций именно факт. Кроме того, по мнению членов РЭУ, законопроект предусматривает двойное наказание за одно нарушение лицензионных условий.

Как сообщалось, ранее проект закона о временных администрациях раскритиковали в "Центре Разумкова". Директор по энергетическим программам Центра Владимир Омельченко отметил, что законопроект о временных администрациях в энергокомпаниях создает коррупционные риски.

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